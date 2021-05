PM: Zum Release im Xbox Game Pass: Dungeons & Dragons Dark Alliance (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dark Alliance – das Spiel zum gefeierten Dungeons & Dragons-Franchise feiert am 22. Juni Release und Du zockst es direkt im Xbox Game Pass. Die fantastische Welt erwartet Dich auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10 PC sowie Smartphone und Tablet via Xbox Cloud Gaming (Beta). Für noch mehr Spielspaß mit Freund*innen sorgt das Crossplay-Feature, das gemeinsames Spielen von Konsolen- und PC-Spieler*innen unterstützt.

Wähle Deinen Charakter, versammle eine mutige Truppe von Gefährt*innen und stürze Dich in die epischen Abenteuer von Icewind Dale. In diesem von Dungeons & Dragons inspirierten Abenteuer brauchst Du weder Charakterbögen, noch Würfel, noch Mathematik-Kenntnisse. Denn Dark Alliance ist ein handfestes Action-RPG, in dem Du Dich alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen den frostigen Gefahren einer fantastischen Welt stellst, schreckliche Monster besiegst und legendäre Schätze lootest.

Du beginnst Deine Reise, indem Du einen von vier sehr unterschiedlichen Charakteren wählst– Drizzt, Catti-brie, Bruenor oder Wulfgar. Jede der Figuren verfügt über ein einzigartiges Set von Techniken, Spezialfertigkeiten und Team-Angriffen. Das Kampfsystem von Dark Alliance ist einfach zu erlernen doch schwierig zu meistern. Denn jede Herausforderung erfordert abhängig von Gelände, Skills und Monstertyp eine andere Strategie.

Für den Anfang wählst Du am besten eine Figur deren Kampfstil Deinem eigenen Spielstil am nächsten kommt. Du liebst es mit den Schatten zu verschmelzen, Gegner hinterrücks zu meucheln und willst einen großen Panther als Haustier haben? Dann ist Drizzt die beste Wahl! Falls Du Deine Gegner lieber aus der Distanz ins Visier nimmst und mit akrobatischen Bogenschüssen zu Fall bringst, ist Catti-brie Deine Heldin. Bei den Freunden der Halle ist für jeden Geschmack und Spielstil etwas dabei. Gut so, denn nur Abenteurer*innen in Topform haben eine Chance gegen die vielfältigen Gefahren von Icewind Dale.

Auf der Suche nach einer mächtigen, magischen Kristallscherbe begibst Du Dich mit Deiner Truppe in den eisigen Norden von Icewind Dale. Schnell wird Dir klar, dass Du mit Deiner Suche nach dem Artefakt nicht alleine bist. Mächtige Legionen von Monstern haben es ebenfalls auf den glänzenden Stein abgesehen, denn er verleiht seinem Träger unermessliche Macht. Und so beginnen die Kämpfe, in denen Du Dich verschiedenen Fraktionen und über 30 verschiedenen Monstern stellst. Schärfe Dein Schwert und spanne Deinen Bogen denn die unzähligen Frostriesen, Drachen, Verbeerg und Gnolle von Icewind Dale dürsten nach Deinem Blut.

Wenn Du die Welt von Dark Alliance mit dem Xbox Game Pass auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10 PC oder mobilem Device betrittst, ist dies erst der Beginn eines neuen, fantastischen Abenteuers.

Falls Du den Start am 22. Juni gar nicht abwarten kannst, besuche die Entwickler*innen und ihre Gäste ab dem 14. Mai auf Twitch und erhalte einen ersten Blick in das packende Gameplay von Dark Alliance. Bis zum Release gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr einen Stream auf twitch.tv/dnd und youtube.com/darkalliance.