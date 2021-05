PM: Die besten Tipps für die neuen Runden der Saison 4.5 von Fall Guys (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die 4. Saison von Fall Guys: Ultimate Knockout teleportierte Spieler in einen neonfarbenen Blunderdome der Zukunft voller fluoreszierender Extras und Techno-Beats. Das große Update zur Mitte der Saison, das heute erscheint, liefert haufenweise neue Inhalte – darunter zwei neue Runden und die Einführung benutzerdefinierter Lobbys sowie jede Menge Fehlerbehebungen, Features und Verbesserungen für Fans des gepflegten Stolperns auf der ganzen Welt! Hier erhaltet ihr alle wichtigen Infos zu den besten Tricks und Taktiken direkt von unserem Team, damit ihr die neuen Runden meistern und euch diese einfachen Qualifizierungen sichern könnt!

Saison 4.5 von Fall Guys liefert zwei brandneue (und wunderbar unterschiedliche!) Runden, die es auf der Jagd nach der Krone zu bewältigen gilt …

Fall Guys: Ultimate Knockout

Jetzt kaufen €19,99

Zum allerersten Mal überhaupt treten die Spieler von Fall Guys in einem rasanten 1-gegen-1-Mini-Arenakampf gegeneinander an! In Tasten-Hämmerer werden die furchtlosen Bohnen für ein Schnellreaktionsduell in Paare aufgeteilt. Das Ziel besteht darin, als Erstes die leuchtenden Tasten zu erreichen, um Punkte zu erhalten, und gleichzeitig teuflischen Hinderniseffekten auszuweichen. Wer nach Ablauf der Zeit die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Im Falle eines Gleichstands kommt es zu einer nervenaufreibenden Verlängerung …

„Mein wichtigster Ratschlag für Spieler lautet: Bleibt ruhig und denkt gut darüber nach, wie ihr euch Hindernissen nähert!“, sagt Harry Prebble (Game Designer und Schöpfer von Tasten-Hämmerer). „Wenn ihr den ersten Punkt erobert, kann es schockierend sein, zu sehen, wie ein Hindernis aktiviert wird, also besteht euer erster Instinkt vielleicht darin, so schnell wie möglich abzuhauen. Versucht stattdessen, diese Hindernisse als Chance zu begreifen, euch zu verbessern – durch Zonen mit niedriger Schwerkraft und Ventilatoren könnt ihr euch viel schneller fortbewegen als zu Fuß. Wenn ihr also den richtigen Winkel erwischt, können die Hindernisse Abkürzungen zur nächsten Taste und damit einem weiteren wichtigen Punkt darstellen.“

Da es sich um eine zeitbegrenzte Runde handelt, wollt ihr wahrscheinlich so schnell wie möglich Punkte sammeln. Aber wenn ihr die Qualifizierung erreichen wollt, kann es manchmal genauso wichtig sein, sich von Punkten zu trennen. Bianca Sarafian (Community Manager) erklärt euch das genauer …

„Als ich mich zum ersten Mal ins Getümmel von Tasten-Hämmerer gestürzt habe, war ich vollkommen verbissen hinter den Punkten her. Sobald eine Taste aufleuchtete, raste ich darauf zu, ohne nachzudenken. Spoiler: Das ging nicht gut aus. Je mehr ich spielte, desto mehr versuchte ich, das Mittelfeld zu kontrollieren. Wenn ihr auf eine leuchtende Taste zulauft, der euer Gegner schon näher ist, verschafft euch das einen Nachteil für die nächste Taste. Also wählt eure Kämpfe mit Bedacht und jagt den aussichtslosen Fällen gar nicht erst hinterher!“

Der geistige Nachfolger von Schleimkraxler sorgt auf mehreren Ebenen für Chaos, während ihr zum Gipfel stürmt! Auf dem Weg zur Spitze müsst ihr eine verwirrende Vielzahl an Hindernissen überstehen, von Förderbändern über Laserschaukeln und Springwürfeln bis hin zu Drehscheiben. Außerdem warten am Ende noch Pinball-Flipper, die ihr überwinden müsst, um dem Schleim zu entkommen. Also, wie ist der Plan?

„Es ist leichter gesagt, als getan, wenn euch der Schleim dicht auf den Fersen ist. Aber für die meisten der Hindernisse braucht es eigentlich nur etwas Geduld“, philosophiert Max Boyle (Game Designer). „Beim Abschnitt mit den Kraftfeldern und den Boxhandschuhen solltet ihr auf das Bewegungsmuster achten und darauf, wann sie sich aktivieren. Lasst euch etwas Zeit und passt euren Vormarsch gut ab. Das maximale Zeitfenster zu nutzen, ist oft der sicherere Weg, als stur nach vorne zu preschen!“

Kurz innehalten ist schön und gut, aber was sollte man tun, wenn man am Abgrund entlang taumelt? Abbie Williams (Junior Community Manager) gibt uns dafür folgenden Tipp:

„Sich entlang der Wände zu bewegen, führt sicherer ans Ziel, aber leider nicht unbedingt schneller. Und wer kopfüber in die Hindernisse rennt, kommt auch schnell an seine Grenzen. Allerdings können einige der kniffligeren Hindernisse euch am Ende sogar richtige Vorteile verschaffen! Die Pinball-Flipper können euch ganz schnell weg vom ansteigenden Schleim nach oben schießen. Außerdem ist das Ende nicht immer das Ende – an den unteren Wänden sind Sprungstäbe befestigt, die euch retten können. Wenn ihr also mal einen Fehltritt tut, haltet schnell nach Sprungstäben Ausschau und katapultiert euch wieder nach oben!“

Saison 4.5 von Fall Guys führt zudem benutzerdefinierte Lobbys ein. Damit könnt ihr selbst zum Host werden und endlich eigene Fall Guys-Runden starten, denen man nur per Einladung beitreten kann. Die einmaligen Codes könnt ihr mit den Bohnen eurer Wahl teilen und gemeinsam in die breite Auswahl an Shows abtauchen.

In benutzerdefinierte Lobbys könnt ihr euch zahlreichen Shows aus der Minispielliste stellen – sei es nur zu viert oder sogar mit bis zu 60 Mitspielern … natürlich nur, wenn ihr dermaßen populär seid (ihr Glücklichen)! Wir freuen uns riesig auf die benutzerdefinierten Lobbys und werden ein scharfes Auge auf jegliches Feedback aus der Community haben, um diese Funktion weiter zu verbessern, damit sie euch so viel Spaß wie möglich macht.

Der Blunderdome-Bautrupp hat hart daran gearbeitet, allen Spielern weitere aufregende Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das heutige Update bietet euch eine Fülle an scharfen Extra-Features und Fehlerbehebungen. Darunter …

Saison 4.5 von Fall Guys: Ultimate Knockout ist ab sofort für PlayStation verfügbar! Stolpert für alle brandneuen Updates und vollständige Informationen auf fallguys.com und folgt den Fall Guys auf Twitter, Instagram und TikTok. Wir sind schon wahnsinnig gespannt auf eure Meinungen zu Saison 4.5 – bis bald im Blunderdome!