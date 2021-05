Ubisoft setzt in Zukunft stärker auf F2P-Spiele

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Titelbild zeigt den 2019er F2P-Battle-Royale-Shooter Hyper Scape von Ubisoft

In einer Investorenkonferenz gab Ubisofts Chief Financial Officer Frederick Duguet an, dass sich die Veröffentlichungsstrategie des französischen Spiele-Riesen ändern werde. So würden F2P-Titel in Zukunft wichtiger für das Portfolio an Spielen sein, wie das Magazin VideoGamesChronicle berichtet.

"Im Zuge der Weiterentwicklung unseres vielseitiger werdenden Line-ups, weichen wir von unseren früheren Aussagen ab, jährlich drei bis vier AAA-Titel veröffentlichen zu wollen", so Duguet. "Außerdem arbeiten wir an High-End Free-to-Play-Spielen, die langfristig AAA-Ambitionen anstreben."

Ubisoft will demnach auch F2P-Ableger der bekannten eigenen Marken veröffentlichen, um mit den IPs noch größere Zielgruppen zu erreichen, heißt es weiter.

"Wir glauben, die Zeit ist reif für qualitativ hochwertige Free-to-Play-Spiele für all unseren größten Marken über alle Plattformen hinweg. Natürlich wird es Zeit brauchen, bis wir das sicher bestätigen können."

Einen Vorstoß mit einer etablierten Marke wagt Ubisoft mit dem kürzlich angekündigten The Division - Heartland, einem eigenständigen F2P-Spiel von Red Storm Entertainment, das 2021 oder 2022 auf PC, Playstation und Xbox erscheinen wird. Daneben befindet sich ein Mobile-Ableger von The Division in Arbeit, zu dem noch keine Details bekannt gegeben wurden.

Ubisoft nehme dabei Lektionen aus den jüngeren F2P-Titeln Brawhlhalla und Hyper Scape mit. Die Anleger könnten weiter mit einem hohen Ausstoß an F2P- und "Premium"-Releases von Ubisoft rechnen.

Ubisoft kommentierte den Bericht und betonte dabei, dass diese Entwicklung nicht bedeute, dass es in Zukunft weniger Premium-Releases geben werde. Es soll sich nicht um eine Verlagerung, sondern eine Erweiterung des Portfolios handeln. Auf Twitter meldete sich zudem ein Analyst von Ubisoft mit derselben Botschaft. Ein guter Vergleich für die Pläne sei die Entwicklung von Call of Duty seit dem Release von Warzone, schreibt der Analyst weiter.

Bis zum 30. September 2021 sollen die Ubisoft-Titel Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine erschienen. Dazu sollen im aktuellen Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endet, Riders Republic, The Division - Heartland und Roller Champions launchen. Das schon lange in Entwicklung befindliche Seeschlacht-Spiel Skull & Bones wurde auf das nächste Geschäftsjahr verschoben.