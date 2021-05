PM: Xbox feiert seinen 20. Geburtstag (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Kannst Du Dich noch daran erinnern, wo Du warst, als Du Dein erstes Xbox-Game gespielt hast?

Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber Xbox feiert in diesem Jahr tatsächlich 20-jähriges Jubiläum. Die erste Xbox kam am 15. November 2001 in Nordamerika auf den Markt, kurz darauf auch in weiteren Ländern.

Wer vor zwanzig Jahren ein Xbox-Game spielen wollte, der saß vor dem guten alten Röhrenfernseher –mit verwaschener Auflösung und viereckigen Augen. Spiele musstest Du frühzeitig vorbestellen, um anschließend in einer langen Schlange vor deinem Lieblingsladen darauf zu warten. Stell Dir vor, Games wurden damals in einer Auflösung von 640×480 Pixeln wiedergegeben – die 8 GB Speicherplatz und 64 MB Arbeitsspeicher der Konsole kamen da bereits ins Schwitzen. Spielen konntest Du entweder alleine oder gemeinsam mit Deinen Freund*innen, die neben Dir auf der Couch saßen.

Das heutige Spielererlebnis einer Xbox ist damit nicht mehr zu vergleichen. Heute hast Du die Möglichkeit, Deine Lieblingsspiele entweder über Xbox Series X|S, den PC oder das Smartphone* zu zocken. Stelle Dir nur einmal vor, Du hättest Deinem früheren Ich ein 4K HDR-Spiel präsentiert! Gemeinsam mit Deinen Freund*innen kannst Du gegen mehr als 100 Millionen andere Spieler*innen antreten, die die weltweite Xbox-Community so einzigartig machen. Außerdem musst Du nicht mehr jede*n Deiner Freund*innen davon überzeugen, sich ein bestimmtes Spiel zu kaufen – nur damit Ihr zusammen spielen könnt. Sofern Ihr Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate seid, wählt Ihr aus einer Vielzahl von Spielen aus der Bibliothek und spielt direkt los.

Dank passionierten Spieleentwickler*innen und Spieler*innen wie Dir wächst der Xbox-Kosmos kontinuierlich um neue Spiele und unterschiedliche Charaktere – mit mehr Welten, die zum Erkunden einladen, Geschichten, die erzählt werden wollen und Helden, die Ihre Widersacher bezwingen. Erinnerst Du Dich an das erste Xbox-Achievement, das Du freigeschaltet hast? Bis heute hast Du gemeinsam mit der weltweiten Xbox-Community einen Gamescore von fast eine Billion angesammelt. Vor allem aber hast Du dazu beigetragen, das Image des Gamings nachhaltig zu verändern, indem Du Spieler aus allen Gesellschaftsschichten willkommen heißt.

Nicht nur Xbox feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, sondern auch das beliebte Halo-Franchise. Der Master Chief und die geheimnisvolle Ringwelt sind seit jeher das Aushängeschild des Xbox-Kosmos, auch weil Halo seit 20 Jahren tief mit der Xbox-DNA verwurzelt ist. Vor diesem Hintergrund kommt die Veröffentlichung von Halo Infinite in diesem Herbst gerade rechtzeitig.

Das 20-jährige Jubiläum von Xbox führt uns noch einmal vor Augen, dass Du und die gesamte Xbox-Community das Herz unserer Arbeit sind. Aus diesem Grund wollen wir gemeinsam mit euch feiern.

Die Party beginnt ab sofort und dauert bis zum 15. November 2021 an.

Ganz egal, ob Du seit Tag Eins Fan des Xbox-Kosmos bist oder erst diese Woche dazugestoßen bist – wir freuen uns, dass Du Teil der weltweiten Xbox-Community bist. Während wir gemeinsam in 20 Jahren voller Erinnerungen schwelgen, freuen wir uns schon auf das, was kommt. Stell Dir nur mal vor, was wir in den nächsten 20 Jahren zusammen unternehmen können!

*Setzt eine Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate voraus.