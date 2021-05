PM: DualSense Wireless-Controller ab nächsten Monat in zwei neuen Farben erhältlich (Sony Playstation Blog)

PS5

Seit der Einführung der PS5-Konsole im vergangenen November haben wir uns sehr über das tolle Feedback der PlayStation-Community zu euren Erfahrungen mit dem DualSense Wireless-Controller gefreut.

Wir freuen uns auch, euch heute zwei neue Farben vorstellen zu können, die im nächsten Monat die bereits verfügbaren Varianten des DualSense-Controllers ergänzen: Midnight Black und Cosmic Red. Die Controller in Midnight Black verfügen über zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details. Diese Variante ist unserem Eindruck vom Weltall am Nachthimmel nachempfunden. Cosmic Red hingegen ist ein markantes Design in Schwarz und Rot, das von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos inspiriert ist.

Die beiden neuen Farben werden ab dem nächsten Monat weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Das genaue Datum variiert je nach Standort. In Deutschland, Österreich und Schweiz könnt ihr die beiden neuen DualSense Controller ab dem 18. Juni 2021 erhalten. Erkundigt euch bei eurem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit. Klickt hier, um weitere Informationen zu den neuen Farben zu erhalten.

Midnight Black 69,99 € UVP* | Cosmic Red 79,99 € UVP*

Der DualSense-Controller stellt mit innovativen Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern** eine radikale Veränderung gegenüber unseren bisherigen Controllern dar. Neben diesen Merkmalen stechen jedoch einige weitere Veränderungen ins Auge – auch die markante Farbgestaltung in zwei Farbtönen hebt diesen Controller deutlich von früheren Exemplaren ab. Da wir hiermit erstmals neue Farben für den DualSense-Controller einführen, haben wir Leo Cardoso und Satoshi Aoyagi aus dem Designteam gebeten, uns einige zusätzliche Einblicke in die Farbauswahl und den Entstehungsprozess zu geben:

„Wir entwerfen unsere Designs immer mit dem Ziel, unsere Fans zu überraschen und zu begeistern. Diese neuen Farben sind das Ergebnis eines umfangreichen Auswahlverfahrens. Wir wollten, dass die neuen Controller-Farben einander ergänzen und auch zum ursprünglichen DualSense Wireless-Controller und der PS5-Konsole passen. Daher haben wir uns für ein Farbschema zum Thema Galaxie als natürliche Weiterentwicklung des ursprünglichen Designs der PS5 und des Zubehörs entschieden.“

„Sowohl Midnight Black als auch Cosmic Red haben einen dezenten blauen Grundton, der die Rot- und Schwarztöne einzigartig in Szene setzt. Auch der ursprüngliche DualSense Wireless-Controller verfügt über diesen blauen Farbton, sodass sich die drei Controller farblich gut ergänzen. Darüber hinaus wurden die Tastenfarben und Designdetails des Controllers ebenfalls an die neuen Farben angepasst. Wir hoffen, dass diese neuen Farben dem Gaming-Erlebnis unserer Fans noch mehr Spaß und Spannung verleihen.“

Zu guter Letzt möchten wir euch anlässlich der heutigen Ankündigung zum DualSense-Controller einige Einblicke dazu geben, wie Entwickler die einzigartigen Funktionen des Controllers nutzen. Haltet die Augen offen! Noch heute erscheint auf PlayStation.Blog ein Artikel, der euch das beeindruckende haptische Feedback und die Unterstützung der adaptiven Trigger in Returnal eingehend erklärt sowie Eindrücke von anderen Teams beinhaltet, welche an neuen PS5-Spielen arbeiten.

Teilt uns in den Kommentaren mit, was ihr von den neuen Farben haltet, und besuchtPlayStation.com, um mehr zu erfahren!

* Unverbindliche Preisempfehlung. Nur bei teilnehmenden Handelspartnern. Tatsächlicher Verkaufspreis kann variieren.

** Verfügbar in Spielen, die diese Funktionen unterstützen