noclip-Dokumentation zu Dishonored 1+2 erschienen

PC XOne PS4

noclip hat an diesem Montag ihr neuestes Großprojekt in Form einer einstündigen Dokumentation über die Entwicklung der beiden Dishonored-Titel des Arkane Studios veröffentlicht. Zusammen mit Material von den Dreharbeiten zur Doku über die Geschichte des Studios von vor einem Jahr und ganz neuen Aufnahmen schufen Danny O'Dwyer und sein Team interessante Einblicke in die Entstehung der beiden Action-Adventure mit Immersive-Sim Elementen.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur Interviews mit den Entwicklern aus Lyon (Frankreich) und Austin, Texas (USA), auch zahlreiche Ingame-Aufnahmen, schwierige Designentscheidungen und die komplexe Levelarchitektur sowie die Story nebst Voiceacting werden ausführlich beleuchtet. Besondere Schmankerl stellen bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Prototypen und herausgefallenen oder gestrichenen Spielelementen dar. Das knapp einstündige Video findet ihr unter der News eingebunden.

Danny kündigte darüber hinaus in einem Patreon-Special für den Herbst dieses Jahres bereits die nächste Doku zu einem Arkane-Titel an. Darin soll es dann ausführlich um den Ausnahmetitel Prey gehen.