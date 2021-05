PM: Manifold Garden erhält ein kostenloses PS5-Upgrade und erscheint auf Disc (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Linux MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Leser des PlayStation Blogs! Heute dürfen wir endlich voller Freude bekannt geben, dass wir nächste Woche, am 20. Mai, eine native PS5-Version von Manifold Garden veröffentlichen. Aber es kommt noch besser: Wenn ihr eine PS4-Version oder die PS4 Deluxe Edition besitzt, ist das Upgrade für euch kostenlos!

Deluxe Edition von Manifold Garden

Hier ist unser Veröffentlichungstrailer von Manifold Garden für PlayStation 5:

Die PS5-Version des Spiels besitzt eine native 4K-Auflösung mit 60 FPS und hat sehr kurze Ladezeiten. Wenn ihr das Spiel noch schneller laden wollt, könnt ihr es über die Aktivitätskarten-Funktion „fortsetzen“ und es innerhalb von fünf Sekunden wieder spielen. Außerdem haben wir die haptische Vibration des DualSense Wireless-Controllers in vollem Umfang eingesetzt. Zusätzlich unterstützt das Spiel jetzt auch die offizielle Spielhilfe-Funktion, die allen aktuellen PlayStation Plus-Abonnenten offensteht. Jedes Rätsel im Hauptfortschritt des Spiels kann in ausführlich dargestellten Lösungsvideos angesehen werden, ohne dass euch dabei Rätsel offenbart werden, die ihr noch gar nicht gesehen habt.

Vielleicht fragt ihr euch, wie sich die zusätzliche Wiedergabetreue der PS5-Version in der Praxis von Manifold Garden bemerkbar macht? Ein Hauptmerkmal des Spiels ist es, sich durch wunderschöne und im Grunde unmögliche Architektur zu bewegen. Daher freuen wir uns, dass die Spieler diese Welt jetzt so erleben können, wie sie gedacht war – in voller 4K-Auflösung.

Das bedeutet auch, dass wir gerade bei einigen unserer etwas komplizierteren visuellen Effekte einen höheren Detailgrad und mehr Objekte auf dem Bildschirm darstellen können:

Und zu guter Letzt hilft die erhöhte Sichtweite der PS5-Version dabei, die verwirrende und gleichzeitig wunderschöne Atmosphäre zu verdichten, die euch beim Spielen als immer wiederkehrende Geometrie-Sequenzen umgibt.

Eine unserer liebsten Verbesserungen der PS5-Version ist das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers. Dank dieser Technologie konnten wir das Spielerlebnis noch immersiver gestalten. Wenn ihr eine Tür öffnet, spürt ihr einen leichten schwachen Impuls. Wenn sich ein Laser auf dem Bildschirm von einem Punkt zum anderen bewegt, spürt ihr, wie sich diese Bewegung in eurem Controller spiegelt. Es gibt sogar einen bestimmten Moment im Spiel, an dem die Geometrie beschädigt zu sein scheint. Das haptische Feedback greift diesen Punkt auf, indem es das Gefühl einer in sich zerrissenen Welt überträgt.

Außerdem möchten wir euch heute mitteilen, dass wir mit iam8bit zusammenarbeiten, um eine PS5-Disc-Version in die Läden zu bringen, inklusive neuer Cover-Art und einer exklusiven Pop-up-Karte, wenn ihr das Spiel direkt im iam8bit-Store kauft. Der Soundtrack wird zudem in einer wunderschönen Doppel-LP-Vinylbox veröffentlicht, die auch ein Pop-up-Klappcover enthält. Es sind ganz eigene Kunstwerke, die mit viel Liebe und Arbeit erstellt wurden, und wir können es kaum mehr abwarten, bis ihr sie in den Händen halten könnt. Auf dem Soundtrack findet ihr sogar zwei exklusive Tracks, die so nicht auf der digitalen Version des Soundtracks zu hören sind. Es handelt sich um die beiden Stücke, die während der alternativen Enden von Manifold Garden laufen. Die PS5-Disc-Version des Spiels sowie die Doppel-LP-Vinylbox könnt ihr ab heute vorbestellen! Vielen Dank für eure Unterstützung. Nach achteinhalb Jahren der Entwicklung (und es werden immer mehr) wären wir ohne euch wahrhaftig nicht da, wo wir heute stehen. Wir sind unglaublich gespannt auf die Reaktionen der Kritiker und Spieler und hoffen, dass ihr mit der PS5-Version von Manifold Garden genauso viel Spaß haben werdet, wie wir.