PM: gTV BY UBISOFT STARTET MIT EINEM NEUEN FORMAT INS ZWEITE JAHR UND FEIERT EINE EXKLUSIVE PARTNERSCHAFT MIT SAMSUNG TV PLUS (Ubisoft News)

Düsseldorf, 12. Mai 2021 – Ubisoft kündigte heute eine Partnerschaft mit Samsung TV Plus für sein Unterhaltsformat gTV an. Zukünftig werden Inhalte des Formats neben den offiziellen gTV-Kanälen exklusiv über Samsung TV Plus und ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones sowie Tablets veröffentlicht. Zum Start werden alle bereits veröffentlichten Folgen der beliebten Formate Firsts, Crafts, Talks, Stories sowie Retro Secrets kostenlos über die Applikation eingebunden. Zudem werden zukünftig alle neuen Folgen zeitgleich veröffentlicht. Zusätzlich zu den Inhalten von gTV wird Samsung TV Plus auch Aufzeichnungen der lokalen und europäischen Rainbow Six-E-Sports-Turniere featuren und somit das Thema E-Sports einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Samsung TV Plus ist kostenlos über ein Samsung Smart TV-Modell 2016 und folgend zugänglich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Applikation ist auf den Geräten vorinstalliert und seit Kurzem auch über ausgewählte Galaxy Smartphones und Tablets verfügbar.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die Inhalte und Sendungen von gTV großer Beliebtheit erfreuen und wir mit Samsung TV Plus einen zusätzlichen Distributions-Kanal haben“, sagt Karsten Jahn, Sales und Marketing Director Ubisoft GSA. „Die Reaktionen und Kommentare aus der Community motivieren uns, die bestehenden Formate weiter zu entwickeln, neue Ideen auszuprobieren und ganz frische Themen zu beleuchten, um ganz unterschiedliche Einblicke in die Vielfalt der Gaming-Landschaft zu geben“.

Nach dem erfolgreichen Start wird die Zusammenarbeit mit den Produktionsfirmen SoPress und Rocket Beans weiter fortgeführt, um so weiterhin auf ganz eigene Art und Weise über Games zu sprechen und die vielfältige und spannende Kultur der Videospiele zu feiern. Seit Februar 2020 beleuchtete das gTV-Format „Talk“ in über 600 Minuten die verschiedensten Facetten des Gamings. Es ging um Pixel, Pizzen, Polygone. Liebe und Moral. Horror und Humor. Cosplay und Couch-Koop. Triumphe und Niederlagen. Dabei hatte Host Gunnar Krupp verschiedenste Persönlichkeiten zu Gast wie Rapper Smudo, Influencerin Gnu, Cosplayer Svetlana „Kamui“ Quint oder Gamer und Sternekoch Alexander Herrmann. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

In dem jüngst eingeführten Format „Versus“ empfängt Gunnar zwei Gäste, die in einem kompetitiven 1-vs-1-Game für den guten Zweck um den besten Platz wetteifern. Die Gewinnerin oder der Gewinner im Finale erhält ein Preisgeld für eine wohltätige Einrichtung.

Neben weiteren Episoden beliebter Formate, werden auch für das kreative „Crafts“ neue Inhalte produziert. Nachdem der Content Creator ClayClaim bereits im Vorjahr über 12kg Knetmasse zu detailverliebten Szenerien beliebter Videospielvorlagen wie Mario & Rabbids Kingdom Battle, Assassin’s Creed oder Rainbow Six Siege verarbeitet hat, darf man gespannt sein, welche Umsetzungen in den kommenden Episoden folgen werden.

Über gTV

gTV möchte die Videospiel-Kultur feiern, indem es Geschichten teilt, die nicht nur über Ubisoft handeln, sondern die Spielenden, die Communities und die Games der gesamten Industrie thematisieren. All das, was Gaming ausmacht und allgegenwärtig macht, indem es sich mit anderen Formen der Popkultur wie Musik, Sport, Technik, Design, Mode und vielen weiteren verbindet. Um dem deutschsprachigen Publikum das bestmögliche Zuschauererlebnis zu bieten, kooperiert Ubisoft mit Rocket Beans Entertainment, TV-Produktionsfirma, Medienmarke und kreatives Zentrum mit mehr als 14 Jahren Erfahrung im Schnittpunkt von Medien und Gaming. Rocket Beans wird mit dem Moderator Gunnar Krupp und einem großen Netzwerk von Talenten zusammenarbeiten, um speziell auf den deutschen Markt zugeschnittene Inhalte zu produzieren.

Informationen zu TV Plus

Samsung TV Plus ist auf allen 2016-2021 Smart TV-Modellen vorinstalliert und ist jetzt auch auf ausgewählten Galaxy Smartphones und Tablets verfügbar. Lade die App im Google Play oder Galaxy Store herunter und erhalte sofort Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Spielfilmen und vielen weiteren Inhalten, jederzeit und überall. Und das alles ohne Registrierung, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzlichen Diensten. Das Beste ist, Samsung TV Plus gibt es ohne Zusatzkosten

Überblick Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten. Für die aktuellsten Nachrichten und News, besuchen Sie bitte den Samsung Newsroom auf https://news.samsung.com/de/