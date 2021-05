PM: ASSASSIN’S CREED VALHALLA - DIE ERSTE ERWEITERUNG ZORN DER DRUIDEN ERSCHEINT MORGEN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 12. Mai 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass die erste Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla, Zorn der Druiden, ab morgen auf allen Plattformen verfügbar sein wird. Eivor reist zu neuen Abenteuern in das verwunschene und wunderschöne Irland und lüftet die Geheimnisse des uralten Druidenkults der Kinder der Danu. Spieler:innen tauchen in gälische Mythen und Folklore ein, während sie den gälischen Königen bei der Vereinigung Irlands helfen und sich durch düstere Wälder und atemberaubenden Landschaften kämpfen.

Die Geschichte beginnt mit dem verschollenen Cousin Barid, der Eivor nach Irland beruft. Schon bald wird Eivor vom Großkönig von Irland, Flann Sinna, auf eine gefahrvolle Reise geschickt, um die kriegführenden Fraktionen Irlands zu vereinen. Spieler:innen erkunden mit Eivor das faszinierende, aber auch gefährliche keltische Reich, darunter drei Provinzen und die Stadt Dublin. Zudem bietet die Erweiterung berühmte historische Wahrzeichen Irlands, wie den Giant’s Causeway, Tara Hill, Black Pig’s Dyke, Ben Bulben und viele mehr.

Zorn der Druiden wurde von Ubisoft Bordeaux* entwickelt und erweitert das Hauptspiel mit folgenden neuen Funktionen und Inhalten:

Um die Erweiterung zu spielen, muss der Handlungsbogen des Hauptspiels nicht abgeschlossen sein. Zorn der Druiden ist spielbar, sobald England erreicht und eines der ersten Hauptmissionen abgeschlossen wurde – entweder Grantegridgescire oder Ledecestrescire. Beide werden nach der Ankunft aus Norwegen freigeschaltet.

Assassin’s Creed Valhalla ist für Xbox Series X | S, Xbox One-Konsolen, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Game Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf Stadia, Amazon Luna und Ubisoft +**, dem Abbonement-Service von Ubisoft, verfügbar. Die Erweiterung Zorn der Druiden kann separat erworben werden. Spieler:innen können die Erweiterung ebenfalls als Teil des Season Passes oder der Assassin’s Creed Valhalla Gold-, Ultimate- und Collector-Edition erwerben.

