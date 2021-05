The Hand of Merlin: RPG mischt Artus-Sage mit kosmischem Horror

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Roguelite-Rollenspiel The Hand of Merlin ist kürzlich in den Early Access gestartet. Das Spiel stammt vom Indie-Studio Room-C Games und wird in Kooperation mit Croteam (Serious Sam) produziert.

In dem RPG reist ihr mit einer Heldengruppe über eine in Felder aufgeteilte Weltkarte. Euer Ziel: Ihr wollt von Albion nach Jerusalem reisen. Je länger eure Reise dauert, desto mehr wird die mittelalterliche Welt von bösen Mächten verschlungen. Das Setting ist inspiriert von historischen Vorlagen, wie Al-Andalus (dem Teil der iberischen Halbinsel, der lange unter muslimischer Herrschaft stand), mischt das mit der Artus-Sage und von H.P. Lovecraft inspiriertem kosmischen Horror.

Spielerisch habt ihr diverse Begegnungen mit NPCs auf der Weltkarte oder kämpft in taktischen Rundenkämpfen um euer Leben. Versagt eure Gruppe, wird die Welt von der Finsternis verschlungen und eure Reise beginnt in einem alternativen Universum von vorn, in dem sich Elemente auf der Weltkarte zufällig verändert haben.

The Hand of Merlin soll voraussichtlich vier bis sechs Monate im Early Access bleiben. Alle Kern-Gameplay-Elemente sind laut den Entwicklern schon vorhanden, es sollen in der Vollversion vor allem mehr Inhalte wie neue Helden, Zauber und Feinde hinzukommen. Die Early-Acccess-Fassung von The Hand of Merlin kostet regulär 22,49 Euro und ist sowohl auf GOG (GG-Partnerlink) als auch Steam erhältlich.