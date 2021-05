Zombies Ate My Neighbors & Ghoul Patrol: Neuveröffentlichung im Juni

PC Switch XOne PS4 Wii andere

Auf ihrem Twitter-Kanal haben Lucasfilm Games bekannt gegeben, dass die beiden 16-bit Top-Down-Shooter Zombies Ate My Neighbors und dessen Nachfolger Ghoul Patrol am 29. Juni 2021 in einer Collection neu veröffentlicht werden. Zunächst erscheint das Doppelpack rein digital, auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Ursprünglich 1993 für das SNES und Mega Drive erschienen, gilt es in Zombies Ate My Neighbors den Kampf gegen aggressive Monsterhorden aufzunehmen und diverse schutzbedürftige Personen wie zum Beispiel Großmütter, Cheerleader oder grillende Nachbarn zu retten. Dazu schlüpft ihr alleine, oder im lokalen Koop-Modus zu zweit, in die Rollen der Teenager Zeke und Julie. Da sich das Spiel jedoch selbst nicht sehr ernst nimmt, umfasst euer Waffenarsenal neben Wasserspritzpistolen auch Silber-Besteck, explodierende Getränkedosen, Rasentrimmer, Feuerlöscher und andere gewöhnliche oder außergewöhnliche Alltagsgegenstände. Beim Design der Monster orientierten sich die Entwickler augenscheinlich an diversen Science-Fiction- und Horrorfilmen. So werdet ihr es in den 48 normalen und sieben optionalen Bonus-Leveln unter anderem immer wieder mit Zombies, Mumien, Mörderpuppen, Werwölfen, fleischfressenden Pflanzen oder Hockeymasken tragenden Psychopathen zu tun bekommen. Der Nachfolger Ghoul Patrol erschien schon 1994 und führte das Spielprinzip fast unverändert fort.

Beide Spiele bieten in der Neu-Veröffentlichung die mittlerweile üblichen Features wie freies Speichern, Achievements und als Bonus Entwicklerinterviews sowie Bildergalerien zur Entstehung der Original-Spiele. Details zu einer physikalischen Veröffentlichung soll zu einem späteren Zeitpunkt von Limited Run Games erfolgen.