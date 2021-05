QuakeCon 2021: Wieder rein digital // Termin steht fest

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bethesda hat auf der offiziellen Homepage zur Hausmesse QuakeCon den Termin für 2021 bekannt gegeben. Demnach wird die Veranstaltung vom 19. bis zum 21. August 2021 stattfinden. Wenig überraschend soll die QuakeCon 2021 wieder als rein digitales Event stattfinden, wie es bereits im letzten Jahr der Fall war.

Genauere Informationen dazu, was gezeigt wird und wie das Programm aussieht, hat Bethesda noch nicht bekannt gegeben. Versprochen werden aber wieder wohltätige Events, Verlosungen und diverse andere Stream-Inhalte. Ob wie im letzten Jahr auch wieder die BYOC-LAN-Party (Bring Your Own Computer) via Twitch realisiert werden soll, ist aktuell ebenfalls noch nicht bekannt. Details zum Programm sollen im Juni 2021 veröffentlicht werden.