Scramble - Battle of Britain: Dogfights mit "Wego"-System angekündigt

PC

Mit Scramble - Battle of Britain wurde im heutigen Slitherine-Stream "Home of Wargaming 2021 Live+" ein taktisches Luftkampfspiel mit dem "Wego"-System (die Kontrahenten legen ihre Züge fest, die dann gleichzeitig ausgeführt werden) vorgestellt. In der Luftschlacht um England steuert jeder Spieler voraussichtlich bis zu vier Flugzeuge. Der Fokus liegt auf den Manövern, die dann gleichzeitig ausgeführt werden. Berücksichtigt wird auch die Belastung, die in Manövern das Flugzeug belasten. Verschiedene Komponenten jeden Flugzeugs haben ein eigenes Schadensmodell, zum Beispiel das Ruder.

Eine Partie soll, einschließlich der Planungsphasen, rund 20 Minuten dauern. Das Taktik-Spiel sieht sich als moddingfreundliches Sandbox-Spiel, in dem ihr zahlreiche Parameter eines Szenarios selbst bestimmten könnt. Es gibt aber auch ein Progressionssystem, zum Beispiel lernen eure Piloten dazu. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.