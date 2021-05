Master of Magic: Remake von MuHa Games angekündigt

PC

Wer sich bislang gefragt hat, an was MuHa Games, die bislang Thea - The Awakening (zum Indie-Check) und Thea - The Shattering veröffentlicht haben, arbeitet, hatte beim heutigen Slitherine-Stream "Home of Wargaming 2021 Live+" Grund zur Freude. Das Indie-Studio arbeitet derzeit an einer Neuauflage von Master of Magic, das behutsam den populären Klassiker modernisieren (zum Beispiel Hexfelder) möchte. Der Titel soll auch besonders moddingfreundlich werden. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt. Aktuell befindet sich die Entwicklung in der Pre-Alpha-Phase.

Nachfolgend unter diesen Newszeilen könnt ihr euch den offiziellen Reveal-Trailer zu Master of Magic anschauen, den wir für euch zum Abruf bereitgestellt haben. Sobald der Livestream auf YouTube bereitsteht, der Bilder, Artwork und ein Interview mit Mila "Yuuki" von MuHa beinhaltet, werden wir ihn direkt unter dieser News verlinken.