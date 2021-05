PM: THE CREW 2 SEASON ZWEI EPISODE ZWEI: THE GAME AB MORGEN DURCH KOSTENLOSES UPDATE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Crew 2 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Crew 2 ab 16,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 11. Mai 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die zweite Episode von Season Zwei: The Game, ab morgen als Update für die Xbox One Gerätefamilie einschließlich Xbox One X, Xbox Series X | S, PlayStation® 4, PlayStation® 5, Epic Games Store, dem Ubisoft Store auf Windows PC und auf UPLAY+*, dem Abonnement-Service von Ubisoft erscheinen wird. Der Trailer zu den neuen Inhalten kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Nachdem die Spieler:innen in “The Agency“ einem Team von Geheimagenten beigetreten sind, müssen sich diese nun in dem verrücktesten Wettkampf beweisen, der jemals von Motorflix produziert wurde. Episode 2: The Game lädt dazu ein, mit einer neuen Version des Stunt-Spielmodus zu experimentieren und die verrücktesten Stunts zu kreieren. In der neuen Episode erscheinen außerdem die neusten “Creator“ Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge wurden von unabhängigen 3D Künstlern und Designern entwickelt und können jeweils in der Season gespielt werden. In dieser Season wird der “Ice Hunter“ von Andrey Tkachenko vorgestellt. Der russische Konzeptkünstler hat einen Eiswagen für die Rallycross-Disziplin in seinem charakteristischem Retro-Futurismus-Stil neu erfunden. Episode 2: The Game wird außerdem von einem neuen Motorpass begleitet, der sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen, sowie exklusive Fahrzeuge wie den Chevrolet Grand Sport Gepanzerte Edition (Straßenrennen) und den Shelby GT500 Americar Edition (Rallycross), Prestige-Objekte und Währungspakete (Crew Credits und Bucks) bietet. Unabhängig vom Motorpass, wird Episode 2: The Game den Spieler:innen weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeuge bieten, inklusive dem Koenigsegg Gemera (Hypercar) am 19. Mai oder dem Yamaha YZR-M1 (Moto GP) am 2. Juni. Während dieser Episode können außerdem noch weitere Fahrzeuge, Prestige-Objekte, inklusive Dächer und Reifen, sowie Avatar-Outfits, Rauchwände, Unterbeleuchtungen und Fenstertönungen erwartet werden.

Mehr Informationen zu The Crew 2 und allen anderen Ubisoft-Titeln erhalten Sie unter: www.ubiblog.com

Die neuesten Informationen zu The Crew 2 gibt es unter http://thecrewgame.com oder auf Facebook unter www.facebook.com/TheCrew.de und auf Twitter unter www.twitter.com/TheCrewGame mit dem Hashtag #TheCrew2

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden

ABOUT THE CREW 2 Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew® 2 lets players experience the thrill of the American motorsports spirit inside a fully redesigned USA. The game’s playground pushes physical boundaries to let driving and open world fans test their skills in nonstop competition and exploration. From coast to coast, drivers can explore America and compete to become the greatest motorsports champion by collecting a wide variety of exotic cars, bikes, boats and planes, and dominating the motorsports scene on land, on water and in the air. They can find challenges and inspiration among four different motorsports families: street racing, off-road, pro-racing and freestyle, and will be given a broad set of options among a wide selection of vehicle types. Now in its third year of live support, The Crew 2 introduced a new seasonal system, centered around a fictional new company, Motorflix, a television production company known for creating the very best motor-fueled action flicks. Players will be recruited to play the starring role in different TV series with themed episodes per Season. Every Season lasts four months and is comprised of two successive Episodes running for two months.