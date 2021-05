Xbox-Update: Verbessertes Quick Resume, Passthrough-Audio und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft hat im hauseigenen Blog die Features des Mai-Updates für die Xbox-Plattformen bekannt gegeben. So soll Quick Resume auf Xbox Series X/S verbessert werden. Was genau geändert wird gibt der Redmonder Konzern nicht genau bekannt, aber der schnelle Wechsel zwischen Spielen und Apps soll jetzt stabiler und flotter vonstatten gehen. Durch eine neue Gruppe könnt ihr außerdem mit einem Blick sehen, welche Spielstände über Quick Resume gerade gespeichert sind und welche Titel für einen direkten Start verfügbar sind. In dieser Liste könnt ihr auch Spiele streichen.

Das Passthrough-Audio soll den Klang von Media-Apps wie Disney+, Netflix oder Apple TV verbessern. Dazu umgeht die Audio-Dekodierung die Konsole und liefert den Sound direkt an den Fernseher oder die externen Sound-Systeme aus. Die Funktion könnt ihr in den Audio-Einstellungen manuell aktivieren, außerdem soll euch die Konsole informieren, wenn ihr ein kompatibles Gerät verwendet.

Wenn ihr Game-Pass-Nutzer seid, dann könnt ihr euch nun auch Trailer von den Spotlight-Titeln abspielen lassen. Das funktioniert sowohl auf Xbox Series X/S als auch auf Xbox One. Dazu müsst ihr das potenziell interessante Spiel in der Game-Pass-Mediathek anwählen. Wenn ihr den Trailer mit Ton sehen wollt müsst ihr den Titel noch anklicken.

Weitere Änderungen des Mai-Updates betreffen die dynamischen Hintergründe, die Xbox-Family-Settings-App für iOS und Android und die Bestenlisten. Außerdem weist Microsoft darauf hin, dass die SmartGlass-App ab Juni 2021 aus dem Windows Store entfernt wird. Updates soll es natürlich ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr geben. Der Konzern rät dazu, die Xbox-App für Windows zu nutzen. Alle weiteren Änderungen und Informationen zu dem Mai-Update für Xbox One und Xbox Series X/S findet ihr in den Quellen.