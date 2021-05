PM: Darüber ärgern sich Gamer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Videospiele sind eine fantastische Sache: Sie entspannen, lenken ab, machen gute Laune oder … TREIBEN EINEN ZUR WEIßGLUT! So toll das Spielen der meisten Games ist: Ab und an gibt es einfach Sachen, die uns und euch richtig sauer machen.

Das startet bei Gegnern, die sich eindeutig von A nach B glitchen und hört in Multiplayer-Spielen bei Cheatern noch lange nicht auf.

Das waren jetzt schon einige Dinge, die uns echt ärgern. Aber wisst ihr was? Da gibt es noch mehr! Wieso der eine oder andere Punkt so richtig nervig ist und uns sauer macht, erfahrt ihr im Video von Inside PlayStation:

Jetzt seid ihr an der Reihe: Was macht euch besonders sauer? Wovon seid ihr mega genervt? So sehr, dass ihr am Liebsten Feuerspucken und den Bildschirm anschreien würdet? Wir haben hier noch ein paar Beispiele: