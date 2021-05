Unbeatable: Rhythmus-Action erfolgreich auf Kickstarter finanziert

PC Linux MacOS

Der Indie-Titel Unbeatable startete eine Kickstarter-Kampagne, die 55000 US-Dollar einnehmen sollte. Das Ziel erreichte die musikalische Action bereits innerhalb von 15 Stunden. Nun ist die Kampagne beendet und hat insgesamt über 267000 US-Dollar für die Entwicklung eingesammelt.

Unbeatable setzt auf einen bunten Zeichentrick-Stil und dreht sich zentral um rhythmitsche Action-Kämpfe, in denen ihr vergleichbar mit One Finger Death Punch lediglich mit zwei Tasten Gegner vertrimmt, die aus der Luft und am Boden angreife.

Im Story-Modus spielt ihr die Musikerin Beat in einer Stadt, in der Musik verboten wurde. Neben den Kämpfen werdet ihr die Spielwelt erkunden und Aktikvitäten nachgehen, wie mit der Band zu proben und Stadtbewohnern zu helfen. Alternativ wird es einen Arcade-Modus geben, der sich auf die Action fokussiert.

Auf Steam hat Entwickler D-Cell Games die Demo Unbeatable [white label] veröffentlicht. Unbeatable soll voraussichtlich im Dezember 2023 erscheinen.