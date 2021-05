PM: Macht euch bereit, mit PlayStation an den Days of Play 2021 die Community zu feiern (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Days of Play im Jahr 2021 wieder da ist, um die engagierte PlayStation-Community auf der ganzen Welt zu feiern!

Wir wollten das diesjährige Event für unsere Gamer zu etwas ganz Besonderem und Interessantem machen. Aus diesem Grund werden bei den Days of Play in diesem Jahr verschiedene Aktivitäten über ein paar Wochen hinweg stattfinden, um die Energie des Spielens und die Lebendigkeit unserer Community zu feiern, indem wir Gamer miteinander verbinden.

Die PlayStation Player Celebration ist zurück! Bei diesem besonderen Event ist unsere Spieler-Community aufgerufen, mitzumachen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und dabei exklusive PSN-Avatare und PS4-Designs zu verdienen.**

Die Anmeldung beginnt heute und ist bis zum 31. Mai möglich. Die erste Phase beginnt am 18. Mai – und so nehmt ihr daran teil:

Registriert euch zunächst hier mit eurer Anmelde-ID für PSN. Durch die Anmeldung werdet ihr automatisch in alle zukünftigen Phasen des Programms aufgenommen.

Teilnahmeberechtigt sind PlayStation 4- und PlayStation 5-Benutzer in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indonesien, Irland, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Österreich, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, der Schweiz, Singapur, der Slowakei, Südkorea, Spanien, Taiwan, Thailand, der Tschechischen Republik, Ungarn, den USA und dem Vereinigten Königreich.

Das Event umfasst drei Phasen, von denen die erste am 18. Mai beginnt. Jede Phase hat die folgenden Community-Ziele:

Spielziel

Trophäenziel

Bonusziel

Jeder, der sich vor Beginn einer Phase anmeldet, kann exklusive PSN-Avatare sowie dynamische PS4-Designs (mit individueller Musik und Symbolen) verdienen, wenn die Community die Spiel- und Trophäen-Ziele für diese Phase erreicht.

Wenn die Community auch die Bonusziele der Phase erreicht, erhalten Spieler, die sich vor Beginn dieser Phase angemeldet haben, zusätzliche PSN-Avatare.

Wenn die Community-Ziele für alle Phasen erreicht wurden (mit Ausnahme der Bonusziele), erhalten Spieler, die sich angemeldet und an allen drei Phasen teilgenommen haben, einen Gesamtpreis mit einem exklusiven PSN-Avatar und einem PS4-Designsatz.

Die Prämien werden etwa 1–2 Tage nach Ende jeder Phase direkt über Mitteilungen an deine PS4 oder PS5 gesendet. Bitte beachte, dass die PS4-Designs nur auf PS4 heruntergeladen werden können, nicht auf PS5.

In dem Diagramm unten kannst du die Ziele für jede Phase sehen. Die Ziele werden in jeder Phase zurückgesetzt.

Klickt hier, um mehr über die PlayStation Player Celebration zu erfahren, den aktuellen Fortschritt bezüglich der Ziele zu verfolgen und die offiziellen Regeln hier zu lesen. Überprüft regelmäßig, wie die Community spielt, wann jedes Ziel erreicht wurde und wann die nächste Phase beginnt.

Ein Days of Play-Angebot beginnt im Laufe des Monats und umfasst PS4- und PS5-Softwaretitel, andere ausgewählte Produkte und vieles mehr. Die angebotenen Produkte und Preise variieren je nach Region. Wir verraten euch bald noch mehr Infos, also bleibt gespannt!

Falls ihr den Online-Multiplayer-Vorteil für PlayStation Plus noch nicht ausprobiert habt, veranstalten wir im Laufe des Monats ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, an dem ihr in PS4- und PS5 Spielen, die ihr besitzt, auf die Online-Multiplayer-Modi zugreifen könnt. (Online-Multiplayer-Spiel separat erhältlich. Internetverbindung und Konto für PlayStation Network erforderlich.)

Wir hoffen, dass ihr die Days of Play in diesem Jahr genießen werdet und freuen uns auf das gemeinsame Spielen. Viel Spaß beim Spielen!

* Anmeldungen vom 11. Mai bis 31. Mai. Der Wettbewerb endet am 7. Juni. Die PlayStation-Spieler-Community kann Prämien sammeln, indem sie jede Woche einen Beitrag zu den Community-Zielen leistet und diese erfüllt. Wenn du mit PSN-Freunden spielst, zählt dein Beitrag für das Spielziel doppelt. Für die Teilnahme oder das Sammeln von Prämien ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Siehe offizielle Regeln: playstation.com/days-of-play-celebration-rules. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es ist kein Kauf erforderlich. Gilt nicht, falls durch geltendes Recht untersagt.

** Teilnehmer, die PS5-Benutzer sind, können die dynamischen PS4-Designs nicht herunterladen.