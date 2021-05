Shadow Warrior 3: Neuer Trailer zeigt "That Damn Dam"- Mission

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Devolver Digital hat einen neuen Trailer zum abgedrehten Ego-Shooter Shadow Warrior 3 veröffentlicht, der die Mission "That Damn Dam" in den Fokus rückt. Wenig überraschend seht ihr in diesem den Hauptcharakter Lo Wang, der einen Damm stürmt und dabei Gegner um Gegner zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Ihm stellt sich mit der Seeking Shokera auch eine größere Widersacherin in den Weg. Schafft ihr es, das fliegende Monster zu erledigen, könnt ihr ihr das Seeking Eye entreißen. Diese Gore-Waffe lässt sich gegen mehrere Gegner gleichzeitig richten. Weiter zeigen die Entwickler von Flying Wild Hog mit der Abrissbirne eine neue Möglichkeit, um massiven Umgebungsschaden auszuteilen.

Das ganze Video findet ihr unter diesen Zeilen, aber Vorsicht: Der Gewaltgrad ist erwartungsgemäß hoch. Erscheinen soll Shadow Warrior 3 noch 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.