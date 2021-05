Hitman 3: Der "Seven Deadly Sins" zweite Sünde: Season of Pride

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

IO Interactive hat mit Seven Deadly Sins einen nicht weniger als siebenteiligen DLC für Hitman 3 (Note im Test: 8.5) angekündigt. Nachdem Akt 1 des DLC schon am 30. März erschienen ist, startet mit Season of Pride am 10. Mai 2021 der zweite Akt. Darin tauchen die Spieler in die Gedankenwelt von Agent 47 ein und erhalten im Laufe der Geschichte neue Waffen und einen neuen Anzug.

Jedes Inhaltspaket aus Seven Deadly Sins hat eine der sieben Todsünden zum Thema, in diesem Fall geht es also um den Stolz. Die neuen Aufträge finden an den altbekannten Schauplätzen statt, sollen aber neue und eigene Spielmechaniken besitzen. Daten für die restlichen Kapitel wurden zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt gegeben.