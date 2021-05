Final Fantasy 7 – The First Soldier: Beta des Battle Royales im Juni

iOS Android

Anstatt den zweiten Teil des Remakes von Final Fantasy 7, worauf viele schon lange gewartet haben, hat Square Enix jetzt eine Beta für Final Fantasy 7 – The First Soldier angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Battle Royale für Android und iOS.

The First Soldier soll ein typisches Battle Royale werden, bei dem ihr gegen dutzende andere Spieler antretet. Ihr lauft in Thirdperson-Perspektive durch die aus Final Fantasy 7 Remake bekannte Grafik. Ihr wählt zwischen einigen Klassen und könnt schießen, nahkämpfen und Bosse wie Ifrit massakrieren.

Vom 1. bis zum 7. Juni 2021 wird eine Beta für Android-Geräte angeboten, aber nur in Kanada und den USA. Für die paar wenigen unserer User, die aktuell dort leben: Ihr könnt euch hier bis 27.5. anmelden und müsst hoffen, dann auch wirklich Zugang zu erhalten. Square Enix erlaubt, das Spiel zu streamen, sodass sich Interessierte auch einfach via Youtube und Co. werden informieren können.

Dass nun ein Battle-Royale-Ableger anstatt des nächsten Remake-Teils erscheint, führte zu einigem Diskussionsbedarf in der Community. Manche meinten, Square Enix schröpfe Final Fantasy 7. Was meint ihr?

Noch als Hinweis: Heute ist Final Fantasy 7 Remake Intergrade erschienen, die nur äußert behutsam erweiterte Fassung des Spiels für die PS5.