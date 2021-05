Sonntagsfrage: Wie wichtig ist euch Wiederspielwert?

Wiederspielen macht Freude?

Teaser Wiederspielbarkeit kommt in vielen Formen. Seid ihr die Art spieler, die sich alle Auswirkungen von Entscheidungen ansehen will? Oder spielt ihr einmal und kümmert euch nicht um andere Enden und Co.?

Aus Rollenspielen sind Entscheidungen mit unterschiedlichen Konsequenzen nicht mehr wegzudenken. Diverse mögliche Enden sollen schon seit Ewgikeiten zu mehreren Spielanläufen motivieren und werden gerne beworben, um die Wiederspielbarkeit eines Titels zu betonen. Auch Bonus-Modi wie der Mercenaries-Modus in Resident Evil Village (im Test, Note 9.0) sollen einen Mehrwert bieten, wenn die Credits schon gelaufen sind. Doch ist Wiederspielbarkeit überhaupt so ein Killerfeature für euch? Verratet es uns!

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.