PM: Hunter‘s Arena: Legends bekommt eine geschlossene Beta auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Macht euch bereit, Jäger! Wir bei Mantisco freuen uns sehr, unsere geschlossene Beta für Hunter‘s Arena auf PS5 und PS4 für den 14. Mai ankündigen zu können.

Falls ihr zum ersten Mal dabei seid: Hunter‘s Arena ist ein kampfbasiertes PvP- und PvE-Battle-Royale für 30 Spieler, das im Zeitalter der Dämonenjäger angesiedelt ist. In dieser gefährlichen Welt werdet ihr zu einem Jäger, der sich verbotenen Dämonen entgegenstellen muss, die erschienen sind, nachdem ein längst vergessenes Siegel gebrochen wurde. Nehmt euch auch vor anderen Jägern in Acht, denn es ist kein Geheimnis, dass einer von euch, ein Jäger, das Siegel gebrochen hat. Ihr dürft niemandem trauen und müsst jeden besiegen, der sich euch in den Weg stellt, um dem Chaos in Hunter‘s Arena ein Ende zu setzen!

Wir freuen uns besonders, euch in unserem Spiel eine erfrischend neue Art des Battle-Royale-Erlebnisses bieten zu können. Wir haben uns darauf konzentriert, ein Erlebnis zu erschaffen, dass sowohl Spieler, die sich am PvP beteiligen, als auch solche, die im PvE die Welt erkunden wollen, genießen können. In Hunter‘s Arena müsst ihr nicht bloß gegeneinander kämpfen, ihr könnt euch auch an höchst riskante Dungeons mit potenziell wertvollen Belohnungen heranwagen. In Dungeons trefft ihr auf Boss-Dämonen, die ihr besiegen könnt, um mächtige Gegenstände zu erhalten und schneller als andere im Level aufzusteigen. Wir schlagen vor, dass ihr eure Strategie mit Bedacht wählt, um auf eurem Siegeszug die Oberhand zu behalten.

In der kommenden geschlossenen Beta werdet ihr aus 12 verschiedenen Jägern wählen können, die alle mit einzigartigen, mächtigen Fertigkeiten und Kampfkünsten aufwarten. Wir freuen uns, euch endlich unsere einzigartigen Jäger vorstellen zu können! Zu den Lieblingsjägern unseres Teams zählen unter anderem Tau und Samjang. Der Jäger Tau ist halb Tier und kann trotz seines niedlichen, pelzigen Äußeren verheerenden Schaden anrichten. Samjang ist ein weiterer beliebter Jäger und im Grunde ein Mönch mit Afro. Er kam zu Hunter‘s Arena, um seinem Volk den Frieden zu bringen, aber seid vorsichtig, denn sein Weg, die Welt zu retten, besteht darin, eine riesige Hand Buddhas herbeizubeschwören, um seine Feinde zu bezwingen!

In Hunter‘s Arena können sich auch Neueinsteiger an den dynamischen Kämpfen beteiligen. Doch je stärker und schlauer eure Gegner werden, desto mehr müsst ihr auf strategische Psychospielchen und Tricks gefasst sein.

Wartet geduldig mit aufgeladener Superfertigkeit und stürzt euch auf eure Feinde, um sie mit erheblichem Schaden zu überraschen.

Wählt euren Jäger basierend auf eurem Kampfstil. Bevorzugt ihr Aras tödliche Fernkampf-Schallwellen oder doch lieber Taus pelzige, aber scharfe Krallen?

Tödliche Jäger, gefährliche Dämonen und schrumpfende Blutbarrieren werden euch ständig an eure Grenzen bringen und eure Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellen.

Auf eurer Reise könnt ihr beschließen, vorübergehend mit anderen Jägern zusammenzuarbeiten, um Boss-Dämonen zu erlegen und seltene Beute zu erhalten. Aber seid auf der Hut, denn andere Jäger könnten sich plötzlich gegen euch wenden, um die Beute für sich zu beanspruchen.

Am 14. Mai könnt ihr in Hunter‘s Arena in die Vergangenheit reisen und eine mystische ostasiatische Welt erkunden, in der uralte Dämonen ihr Unwesen treiben.

Bewerbt euch auf unserer Website für die geschlossene Beta. Die geschlossene Beta wird als limitierter Betatest abgehalten. Bei der Codevergabe gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Eine Bewerbung ist keine Garantie dafür, dass ihr einen Code erhaltet. Das Spiel befindet sich noch in Entwicklung und der geschlossene Betatest stellt nicht den finalen Stand des Spiels zur Veröffentlichung dar.