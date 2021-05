PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 10. bis 14. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Death Crown

Death Crown ist ein minimalistisches Echtzeit-Strategiespiel im 1Bit-Stil. Du spielst den Tod selbst, befehligst seine Legionen und bestrafst das Königreich der Menschen für seine Vermessenheit. Im Laufe der einzigartigen Geschichte upgradest Du Deine Truppen, marschierst durch feindliche Gebiete, bringst Zerstörung über die Welt und beobachtest den Fall der von Hochmut zerfressenen Menschheit.

Rift Racoon

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Rift Racoon ist ein anspruchsvoller Präzision-Plattformer, in dem Du Dir als teleportierender Waschbär einen Weg durch die gefährlichen Level wuselst. Auf seiner Reise nach Hause muss der Waschbär Tucker einem mysteriösen Roboter entkommen, der ihm dicht auf den Fersen ist. Du kletterst in 50 individuell designten Levels mit Deinen Waschbärkrallen Wände empor, springst über Fallgruben und Stacheln oder teleportierst Dich durch unüberwindbare Hindernisse.

Sure Footing

Xbox One X Enhanced / Xbox Play Anywhere – Sure Footing ist ein rasanter und hektischer Endless-Runner über vier Freund*innen, die ihre Welt vor dem Untergang bewahren. Die Welt von Computra wird vom Bösewicht Ramrafstar und seinem brutalen Handlanger Deletion Dave bedroht, die gemeinsam versuchen, die alles zusammen haltenden Partitionen zu zerstören. Wähle Deine Spielfigur, tauche ein in eine digitale Welt voller Wunder, komm den Bösewichten zuvor und rette Deine Heimat Computra.

Exodemon

In Exodemon bist Du ein*e Wissenschaftler*in am Rande des Universums. Während Deiner Forschungen wirst Du von einer außerirdischen, mörderischen Entität infiziert, die droht Deinen Körper endgültig zu übernehmen. Aber vielleicht gelingt es Dir, in den Laboren der Konföderation einen Weg zu finden, die Kreatur zu kontrollieren. Widerstehe der Infektion, bahne Dir Deinen Weg durch das Labor und erreiche die letzte Rettungskapsel bevor Du den letzten Funken Menschlichkeit verlierst.

Karma. Incarnation 1

Dieses originelle Abenteuerspiel erforscht eine Liebesgeschichte zwischen zwei Seelen mit genialen Humor und einem bizarren, handgezeichneten Animationsstil. Deine Partnerseele wurde von bösen Geistern entführt. Der einzige Weg sie zu retten ist, Dich als mächtiger Drache wiederzubeleben und Rache zu üben. Doch etwas geht schief und Du kehrst als mickriges Würmchen Pip auf die Welt zurück. Aber wahre Liebe duldet kein Scheitern! Also stellst Du Dich den lauernden Gefahren der surrealen Welt eben als furchtloses Weichtier.

Mass Effect Legendary Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit der Mass Effect Legendary Edition tauchst Du ein in die preisgekrönte Handlung von Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 sowie von über 40 DLCs. Dies ist die beste Gelegenheit, das Schicksal von Commander Shepard vom ersten bis zum letzten Schritt zu kontrollieren und mit Deinen Entscheidungen das gesamte Universum zu beeinflussen. Du triffst politische Entscheidungen, stellst eine Crew voller Menschen und Außerirdischen zusammen, wägst verschiedene Taktiken ab und findest am Ende vielleicht sogar einen Partner – oder Feind – fürs Leben. Sichere Dir exklusive Promo-Waffen sowie Rüstungen und erlebe diesen Storytelling-Meilenstein remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Subnautica: Below Zero

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Subnautica: Below Zero tauchst Du zwei Jahre nach dem ersten Teil erneut in die Unterwasserwelt des Planeten 4546B ein – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn als Taucher trotzt Du eiskalten Umweltbedingungen und erforschst die maritimen Lebensformen dieser außerirdischen Welt. Die harten Umweltbedingungen verlangen allerdings eine gute Planung. Baue Außenstellen auf, fertige Werkzeuge an und tauche mit neuer technischer Ausrüstung immer tiefer in die Welten von Subnautica ab.