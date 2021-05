PM: RESIDENT EVIL™ VILLAGE – Gewinnspiel (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Um den Release von Resident Evil Village gebührend mit euch zu feiern, veranstalten wir in den nächsten Tagen ein tolles Gewinnspiel, bei dem es eine Resident Evil Village-Collector’s Edition für die PlayStation 4 sowie drei weitere Resident Evil Village-T-Shirts in Größe L zu gewinnen gibt.

Was ihr dafür machen müsst? Postet ein Foto von euer Resident Evil Sammlung als Antwort unter die entsprechenden Posts auf unserer Facebook- bzw. Twitter-Seite und mit etwas Glück gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern einer der Preise.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

(09.05. – 12.05.2021)

TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Zur Teilnahme berechtigt ist jede natürliche Person, die mindestens 16 Jahre alt ist und ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Um teilnehmen zu können, ist es notwendig einen Facebook- oder Twitter-Account zu besitzen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der Capcom Entertainment Germany GmbH(„Capcom“) oder Mitarbeiter der entsprechenden Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Werbe- und Promotionagenturen sowie deren unmittelbare Familienmitglieder(dazu gehören Ehefrauen, Ehemänner, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Töchter, Söhne oder sonstige im selben Haushalt lebende Personen), sonstige Personen oder Drittunternehmen, die mit Aufgaben bzgl. dieses Gewinnspiels betraut sind.

TEILNAHME: Um an der Verlosung der Preise teilzunehmen, poste bitte als Antwort auf den Gewinnspiel Post auf Twitter (https://twitter.com/CAPCOM_Germany) oder Facebook (https://www.facebook.com/residentevil.de/) ein Foto deiner Resident Evil-Sammlung.

Es ist kein Kauf erforderlich, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Capcombehält sich das Recht vor, jeden, der diese Nutzungsbedingungen verletzt, zu disqualifizieren.

ZEITRAUM: Die Verlosung startet am 09. Mai 2021, um 14:00 Uhr Central European Time (CET) und endet am 12. Mai 2021 um 23:59 Uhr (CET) (= der Promotion-Zeitraum).

PREIS: 1x Resident Evil Village Collector’s Edition PS4, 3x Village T-Shirt Größe L

Über den bzw. die Gewinner*in entscheidet das Los.

Der Preis ist vom Umtausch ausgeschlossen und nicht übertragbar. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Capcombehält sich das Recht vor, den Preis durch Preise gleichen oder höheren Wertes zu ersetzen.

Gewährleistungsansprüche hinsichtlich des Gewinns sind gegenüber Capcomausgeschlossen.

AUSWAHL DER GEWINNER: Über die Gewinner bzw. Gewinnerin entscheidet das Los.

Die Gewinner erhalten zwischen dem 13.05.2021 und dem 18.05.2021 eine private Nachricht an den für das Gewinnspiel genutzten Facebook- bzw. Twitter-Account mit weiteren Informationen. Der Gewinner bzw. Gewinnerin wird aufgefordert, innerhalb von 10 Tagen ihre Adressdetails bekannt zu machen. Die Zustellung des Preises beginnt 20 Werktage, nachdem der Gewinner sich mit seinen Adressdetails zurückgemeldet hat.

Wenn der potenzielle Gewinner nicht binnen 10 Tage nach Versandt der Gewinnbenachrichtigung reagiert, rückt der Nächstplatzierte nach und wird entsprechend per privater Twitter- bzw. Facebook-Nachricht kontaktiert und aufgefordert, innerhalb von 10 Tagen seine Adresse anzugeben. Wenn keiner auf die Gewinnerbenachrichtigung reagiert, wird nach dem gleichen Vorgehen erneut verlost.

VERÖFFENTLICHUNG: Capcom behält sich das Recht vor, die Namen der Gewinner zu veröffentlichen. Die Gewinner erklären sich mit einer Veröffentlichung ihres Namens einverstanden.

FAIRER WETTBEWERB:Sollte ein Teilnehmer versuchen, die Integrität oder rechtmäßige Durchführung dieses Wettbewerbs durch Hacking oder Betrug in irgendeiner Form zu beeinträchtigen, können wir Schadenersatz in Höhe des höchstmöglichen durch das Gesetz zugelassenen Ausmaß von diesem Teilnehmer fordern. Weiterhin disqualifizieren wir den Teilnehmer für dieses Gewinnspiel und können dem Teilnehmer die Teilnahme an allen zukünftigen Gewinnspielen untersagen.

SONSTIGES:Hinsichtlich dieser Teilnahmebedingungen wird keinerlei Einspruch berücksichtigt. In dem unwahrscheinlichen Fall eines Konflikts, ist Capcoms Entscheidung unanfechtbar.

Die Teilnehmer stimmen zu, dass Capcomfür keinerlei Schäden, Kosten, Verluste oder haftbar gemacht werden kann, seien sie gänzlich oder nur teilweise, direkt oder indirekt resultierend aus der Annahme oder Missbrauch des Preises oder Teilnahme am Gewinnspiel.

Diese Klausel limitiert nicht die Haftbarkeit von Capcom hinsichtlich des Todes oder persönlichen Verletzungen, die auf fahrlässige Handlungen Capcomszurückzuführen sind.

Capcomübernimmt keine Verantwortung für die Handlungen Dritter und kann für deren Handlungen oder Nichterfüllung nicht haftbar gemacht werden.

Promoter:Capcom Entertainment GermanyGmbH,Borselstraße 20, 22765 Hamburg (Germany).