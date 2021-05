Lost Judgment: Setzt klassische Yakuza-Art fort, Yakuza 8 wird JRPG

Xbox X PS4 PS5

Update 19:00 Uhr:

Wie Yakuza-Pate Toshihiro Nagoshi und Produzent Kazuki Hosokawa gegenüber IGN bestätigt haben, wird die Judgment-Reihe die klassische Yakuza-Machart beibehalten und auf Action-Kämpfe setzen. Die eigentliche Yakuza-Serie hingegen wird das von Yakuza 7 (Note im Test: 8.5) eingeführte rundenweise JRPG-Kampfsystem weiterführen.

Ursprüngliche News:

Nachdem es bereits einige Gerüchte gab, hat das Ryu Ga Gotoku Studio nun für klare Verhältnisse gesorgt: Der Nachfolger des Yakuza-Spinoffs Judgment (im Test, Note: 9.0) wird Lost Judgment heißen und weltweit am 24. September 2021 erscheinen. Ihr werdet erneut in die Haut des Privatdetektivs Takayuki Yagami schlüpfen, der dieses Mal unter anderem an einer Schule undercover gehen muss. Das bringt die so genannten School Stories mit sich, eine Reihe von Nebenmissionen, bei denen der Held beispielsweise tanzen oder mit ferngesteuerten Autos Hindernisparcours absolvieren muss. Das Bildungszentrum könnt ihr nicht nur von außen sehen, sondern dürft sie auch betreten. Inklusive vieler Klassenräume, Gänge, dem Dach und auch die Sporthalle wird begehbar sein.

Neben dem aus dem Vorgänger bekannten Schauplatz Kamurocho wird es euch nun auch nach Yokohama verschlagen. Durch Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note: 8.5) haben die Entwickler ja bereits einiges an Erfahrung mit der neuen Stadt sammeln können. Fortbewegen könnt ihr euch beispielsweise mit einem Skateboard. Bei den Ermittlungen sollen sich euch einige neue Möglichkeiten auftun. Ihr infiltriert Gebäude, schleicht euch an Gegner an und sucht die Umgebung nach Informationen ab. Beispielsweise kann Yagami-San sich nun deutlich vielseitiger fortbewegen, sich verkleiden und weitere Stealth-Fähigkeiten nutzen.

Auch das Kampfsystem haben die Entwickler etwas aufgemotzt. So gibt es mit dem Schlangenstil nun auch einen neuen Kampfstil. Während der Kranich als akrobatisch und der Tiger als pfeilschnell bezeichnet werden, nennt das Ryu Ga Gotoku Studio den Schlangen-Stil strategisch. Damit ist gemeint, dass ihr mehr auf die Aktionen der Gegner reagiert, als den ersten Schlag zu setzen. Ihr setzt viel auf Konter und andere Möglichkeiten.

Erscheinen soll Lost Judgment für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.