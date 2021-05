Tribeca Film Festival: Erstmals mit der Kategorie Videospiele

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Tribeca Film Festival ist ein jährlich stattfindendes Event, das vom Schauspieler Robert De Niro und der Produzentin Jane Rosenthal 2002 in New York gegründet wurde. Mit dem Festival sollte nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 das Viertel Tribeca in der Nähe des früheren World Trade Centers wiederbelebt werden.

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Kategorie für Videospiele, die sich auf Story und Unterhaltung konzentrieren. Das Beratergremium besteht aus einigen Branchengrößen: Geoff Keighley (The Game Awards), Hideo Kojima (Kojima Productions), Bing Gordon (Co-Founder von EA), Sam Lake (Remedy), Kiki Wolfkill (Halo Transmedia & Entertainment), Jon Favreau (Filmregisseur) und Nia DaCosta (Vorjahresgewinnerin). Die Spieleauswahl besteht aus:

Harold Halibut

Kena - Bridge of Spirits

Lost in Random

Norco - Faraway Lights

Sable (zur Preview)

(zur Preview) Signalis

The Big Con

Twelve Minutes (zur Preview)

Am 10. Juni werden zudem verschiedene Lieder des Soundtracks von Red Dead Redemption 2 (im Test+) in einem Live-Konzert aufgeführt. Weiterhin ist ein Digital-Showcase mit Interviews zu den ausgewählten Spielen am 11. Juni geplant.