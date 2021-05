PM: UBISOFT ERWEITERT DAS TOM CLANCY’S THE DIVISION-UNIVERSUM (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 6. Mai 2021 – Ubisoft enthüllte heute neue Details zur Erweiterung des Tom Clancy’s The Division®-Universums. Der Launch von Tom Clancy's The Division® im Jahr 2016 markierte die erste komplett neue IP unter der Dachmarke von Tom Clancy seit 2009 und das Spiel brach gleich mehrere Ubisoft-Verkaufsrekorde. Die Franchise setzte ihre Entwicklung fort, wobei Tom Clancy's The Division® 2 zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2019 wurde und seine Erweiterung, Tom Clancy's The Division® 2 Warlords of New York, 2020 die höchste Spielaktivität in der Franchise aufwies.

"In den letzten fünf Jahren hat sich The Division von einem sehr ehrgeizigen Projekt bei Ubisoft zu einer weltbekannten Marke entwickelt, die 40 Millionen Spieler:innen erreicht", erklärt Alain Corre, Executive Director von Ubisoft EMEA. "Wir sind sehr stolz darauf, was unsere Teams mit dieser Franchise und dem Universum, das sie erschaffen haben, erreicht haben. Das Potenzial und die Tiefe dieses Universums ermöglicht es uns, neue und aufregende Inhalte zu erforschen, die sowohl treue Langzeit-Fans von The Division als auch neue Spieler begeistern werden."

Als Teil dieser Erweiterung der Franchise enthüllte Ubisoft heute Tom Clancy's The Division® Heartland, ein brandneues Free-to-Play-Spiel, das im The Division-Universum spielt. Die Entwicklung wird von Red Storm Entertainment geleitet, einem Studio mit enger Bindung zu den Tom Clancy-Lizenzen, das auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat. Tom Clancy's The Division® Heartland wird ein eigenständiges Erlebnis sein, das auf PC, Konsole und Cloud-Plattformen im Jahr 2021-22 erhältlich sein wird. Ubisoft kündigte außerdem Pläne an, die The Division-Marke auf Mobilgeräte zu bringen, um das Universum einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Weitere Details zu diesem Projekt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Schließlich wird Tom Clancy's The Division® 2 auch brandneue Inhalte als Teil eines Updates erhalten, das Ende 2021 erscheint. Ubisoft Massive ist mit Unterstützung von Ubisoft Bukarest federführend bei der Entwicklung dieser neuen Inhalte, die einen komplett neuen Spielmodus und neue Methoden zum Aufleveln von Agenten beinhalten werden, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Build-Vielfalt liegt. Weitere Details zu diesem Update werden noch vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

The Division erweitert zudem das Angebot transmedialer Inhalte durch einen Film, mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen, der in Zusammenarbeit mit Netflix produziert wird. Der Film wurde von der Kulisse des Spiels inspiriert und wird von Regisseur Rawson Marshall Thurber inszeniert. Zudem erscheint ein Roman von Aconyte. Dessen Geschichte spielt nach den Ereignissen von The Division 2 und befasst sich mit den Auswirkungen des Ausbruchs in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten, in denen Agents um die Sicherung der Nachschubrouten kämpfen.

