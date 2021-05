Game Director von The Witcher 3 verlässt CD Projekt RED

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein maßgeblicher Mitwirkender an The Witcher 3 (im Test, Note 9.0) sowie den DLCs Hearts of Stone (im Test, Note 9.0) und Blood and Wine (im Test, Note 9.5) hat das polnische Studio CD Projekt RED verlassen, wie Bloomberg berichtet.

Konrad Tomaszkiewicz erfüllte bei den genannten Titeln die Rolle als Game Director und wirkte an Cyberpunk 2077 (im PC-Test, Note 10.0) als Second Director und Head of Production mit. In einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Bloomberg eingesehen habe, erklärte Tomaszkiewicz, dass es eine einmonatige interne Untersuchung bei CD Projekt gegen ihn gab, weil Kollegen ihn des Mobbings beschuldigt hätten. Laut seiner Nachricht, hat die Kommission ihn von den Vorwürfen freigesprochen. Tomaszkiewicz verlasse nun die Firma, da "trotzdem eine Menge Leute Angst, Stress und Unwohlsein empfinden, wenn sie mit mir zusammenarbeiten". Er entschuldige sich weiter beim Team für das böse Blut, dass es seinetwegen gegeben habe.

Tomaszkiewicz hätte ursprünglich beim angekündigten vierten The Witcher-Rollenspiel von CD Projekt RED wieder eine große Rolle einnehmen sollen. Gegenüber Bloomberg gab der scheidende Game Director von The Witcher 3 an, dass er "traurig, ein bisschen enttäuscht und resigniert" sei. In der vom Wirtschaftsnachrichtendienst angeführten Mail soll stehen, dass Tomaszkiewicz seine Entscheidung in Absprache mit der Leitung der Firma getroffen hat. Er wolle nun an sich arbeiten und sein Verhalten ändern. CD Projekt RED hat bisher keinen Kommentar zu der Kündigung abgegeben.