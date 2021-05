Port Royale 4 Buccaneers: Piraten-DLC erscheint am 21. Mai

PC XOne PS4

Kalypso und Gaming Minds haben mit Buccaneers einen ersten DLC zur Handelssimulation Port Royale 4 (im Test, Note: 7.5) angekündigt. Erscheinen wird dieser bereits am 21. Mai 2021 und auch gleich für alle Plattformen. Ihr könnt ihn also im Kalypso Store, bei Steam und im Playstation und Xbox Store erwerben. Lediglich die Nintendo-Switch-Version wird später erscheinen.

Buccaneers erweitert Port Royale 4 um eine Piraten-Komponente im freien Spiel. Aber ihr musst die Freibeuter nicht etwa fürchten, sondern werdet selbst zu einem. Ihr führt eine eigene Flotte an und kapert Schiffe, um sie noch weiter zu vergrößern. Das übergeordnete Ziel ist natürlich, Schätze von Küstenstädten zu erbeuten oder auf hoher See neuen Reichtum zu erlangen. Ihr könnt auch Städte anderer Nationen davon überzeugen, sich euch anzuschließen und so euer Hoheitsgebiet weiter ausbauen. Friedliches Vorgehen ist Piratentypisch eher nicht das Mittel der Wahl.