King's Quest 4 - The Perils of Rosella: kostenloses Remake erschienen

PC

Zum Sierra Adventure-Klassiker King's Quest 4 - The Perils of Rosella aus dem Jahr 1988 ist überraschenderweise über Nacht ein Remake erschienen. Es handelt sich hierbei um das Ein-Mann-Projekt eines Entwicklers, der sich selbst DrSlasher nennt und der zuvor bereits an Projekten wie Quest for Infamy mitgearbeitet hat.

Er veröffentlicht sein Projekt unter dem Namen King's Quest 4 - The Perils of Rosella Retold, da er die Original-Grafiken weitestgehend übernommen hat und das Wort Remake deshalb nicht verwenden möchte. Das Spiel wurde in vielen Bereichen im Vergleich zum Original deutlich verbessert. Die Hauptänderungen umfassen:

Unterstützung von modernen Betriebssystemen ohne Notwendigkeit von Emulatoren wie ScummVM oder DOSBox

Ersetzung der Tastatursteuerung mit Texteingabe durch Point-and-Click Steuerung

Kombination der besten Eigenschaften aller Versionen (Roland MT-32 Musik, Apple IIGS Soundeffekte, Umgebungsgeräusche der Amiga Version, usw.)

Automatische Speicherfunktion

Optionales Entfernen aller "Dead Ends" und des Zeitlimits

Neugestaltung der Trollhöhlen

Für die Umsetzung dieses Adventure-Projekts wurde die quelloffene Spiele-Engine Adventure Game Studio (AGS) genutzt. Ihr könnt das Spiel auf der AGS-Webseite des Spiels kostenlos herunterladen.