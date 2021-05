PM: Destruction AllStars Saison 1 – Stürzt euch wieder in die Arena! (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

dass ihr alle endlich all das in die Hände bekommen könnt, an dem wir in den vergangenen Monaten gearbeitet haben – und es kommt noch mehr! Ihr werdet sehen, dass in den nächsten Monaten im Laufe von Saison eins jede Menge neue Inhalte zum Spiel hinzugefügt werden. Wir haben für euch zur Feier des Tages einen brandneuen Veröffentlichungstrailer und einen Fahrplan mit all den coolen, neuen Dingen, die euch in dieser Saison erwarten.

Fangen wir mit dem an, was heute neu dazukommt. Unser neuer AllStar Alba ist jetzt für alle Spieler von Destruction AllStars verfügbar. Diese Wettkampfveteranin kehrt zurück, um die AllStars auf Zack zu bringen, und sie ist mit ihrem Hightech-Kampfanzug bestens für die Herausforderung gewappnet. Falls ihr gerne Hausaufgaben machen wollt: In unserem letzten Blogbeitrag haben wir euch einen Überblick über ihre Charakterfähigkeit und ihr Heldenfahrzeug gegeben. Ihr könnt euch aber auch direkt ins Spiel stürzen und unseren neuesten AllStar live kennenlernen.

Zusammen mit Alba wird ihr Story-Modus (zuvor bekannt als Herausforderer-Serie) eingeführt. Erfahrt mehr über die Motivation von Alba als AllStar und schaltet exklusive kosmetische Belohnungen frei, während ihr in sieben Gameplay-Herausforderungen antretet. Einige dieser Herausforderungen sind exklusive Spielmodi, die im Online-Multiplayer nicht verfügbar sind und euer Können auf ganz neue Art und Weise auf die Probe stellen. In einer unerwarteten Wendung tritt Alba gegen alle anderen AllStars an! Und verpasst nicht die zusätzlichen Sterne-Herausforderungen, um alle Belohnungen freizuschalten.

Außerdem kommt heute noch der AllStar-Pass. Das ist eine völlig neue Möglichkeit, durch Online-Multiplayer-Spiele* in Destruction AllStars kosmetische Belohnungen zu verdienen, ganz egal, auf welche Weise ihr spielt. Schaut euch auch die neuen täglichen und wöchentlichen Saison- und Sponsorenherausforderungen an, um eurem AllStar-Pass einen Boost zu verleihen!

Aber obwohl die heutigen Neuigkeiten die Arena schon um vieles ergänzen, hört der Spaß hier noch lange nicht auf. Schon bald, am 19. Mai, kommt der Fotomodus, der euch neue Möglichkeiten bietet, Chaos und Zerstörung aus allernächster Nähe einzufangen. Macht damit eine kleine Ausfahrt in Singeplayer-Aktivitäten und sucht die perfekte Perspektive für eine Schrottung, ein Ausweichmanöver oder eine Pose.

Anschließend erscheint am 2. Juni unser brandneuer Spielmodus Blitz. In diesem Spielmodus dreht sich alles um teambasierte Koordination, wenn vier Teams mit je drei AllStars in hitzigen, rundenbasierten Fahrzeugkämpfen in der Arena gegeneinander antreten. Es gelten AllStar-Sperren, d. h. jeder AllStar ist nur einmal pro Spiel verfügbar und die Energie eurer Fähigkeiten wird von einer Runde mit in die nächste genommen. Das alles sorgt für eine taktische Umgebung, in der die Auswahl der AllStars durch euer Team enorm viel bewirkt und den Unterschied zwischen einem furiosen Sieg oder einer verheerenden Niederlage ausmachen kann.

Neben diesen brandneuen Features könnt ihr euch auf neue Story-Modi freuen, die im Laufe von Saison eins veröffentlicht werden. So wie bei Albas Story-Modus, der jetzt verfügbar ist, werden wir mehr über Ratu, Boxtop und Angelo Avello sowie auch ihre Rivalen erfahren. Jeder Story-Modus bietet exklusive kosmetische Belohnungen, die in Singleplayer-Gameplay-Herausforderungen verdient werden können. Schaut euch den oben stehenden Fahrplan an, um zu sehen, wann welcher Story-Modus erscheint.

Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten führen wir auch ein paar neue vorgestellte Spiellisten in Destruction AllStars ein. Wir wollen das Geheimnis noch nicht vollständig lüften, aber wir geben euch schon mal einen Tipp: Wie wäre es, wenn ihr Motornado und Massaker auf einer Absturz-Karte spielen könntet …?

und es gibt noch vieles, auf das ihr euch in naher Zukunft freuen könnt! Wenn ihr euch heute in Destruction AllStars stürzt, dann schaut doch auch mal auf dem offiziellen Destruction AllStars-Twitter-Konto vorbei und sagt Hallo. Wir können es gar nicht erwarten, zu hören, was ihr über Alba und all die anderen fantastischen Neuerungen für das Spiel in dieser Saison denkt!

