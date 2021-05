An allem, was ich an Resident Evil 8 mag, hängt ein Aber. Es macht echt Laune, Werwölfe und andere Monster abzuknallen, aber das Gunplay ist eher mittelmäßig. Die Atmosphäre ist richtig super, aber das Spiel ist so gut wie nie gruselig, weil es viel zu einfach ist. Der Auftakt des Spiels ist richtig spannend, aber die Geschichte stolpert in etliche Logiklöcher und wird zum Schluss gar ganz lächerlich.