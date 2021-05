Haven Studios heuert viele ehemalige Stadia-Mitarbeiter an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem im Februar das interne Entwicklungsstudio Stadia Games & Entertainment (SG&E) geschlossen wurde, hatte auch die Videospiel-Produzentin Jade Raymond in diesem Zuge das Unternehmen verlassen.

Die Branchengröße wurde insbesondere bekannt durch ihre Mitarbeit an den ersten Teilen der Assassin's-Creed-Reihe. Später gründete sie in Montreal die Haven Studios. Wie jetzt durch LinkedIn Profile bekannt wurde, sind viele weitere ehemalige Stadia Mitarbeiter nun Teil des Entwicklerstudios:

Google Stadia wiederum kommt nicht zur Ruhe. So wurde bekannt, dass auch John Justice (ehemaliger Vice President and Head of Product) nun nicht mehr für Google arbeitet. Dies wurde seitens Google gegenüber dem Blog 9 to 5 Google bestätigt.

Auf der positiven Seite ist seit dem 4. Mai als Überraschung Star Wars Jedi - Fallen Order Teil von Stadia Pro.