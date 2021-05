Biomutant: "May The Furrth"-Trailer mit Star-Wars-Anlehnung

PC Switch XOne PS4

THQ Nordic hat im Zuge des gestrigen Star Wars-Tages einen neuen Trailer zum Open-World-Adventure Biomutant veröffentlicht. Das Video hört passenderweise auf den Namen "May the Furrth" und steht unter dem Motto "Every Generation needs a Hero". Zu sehen ist ein kleiner Mutant, der es mit einem deutlich größeren Feind aufnimmt. Bewaffnet ist der pelzige Held lediglich mit einer Klobürste. Nach dem Anfang des Kampfes sind nach ein paar Eindrücke der Welt zu sehen.

Erscheinen wird Biomutant am 25. Mai 2021. Als Plattformen haben die Entwickler aktuell den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch angedacht.