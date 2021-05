Mechwarrior 5: Crossplay bestätigt, Year-One-Patch am 27. Mai

PC XOne Xbox X

Am 27. Mai 2021 wird Mechwarriors 5 - Mercenaries (im Test, Note: 7.0) auch außerhalb vom Epic Games Store und dem Microsoft-Store erscheinen. Konkret werden Xbox one, Xbox Series X/S, Steam und GOG.com bedacht. Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2020 auf diesen Plattformen erscheinen, wurde aufgrund der Nähe zu Cyberpunk 2077 (im Test, Note: 10) aber verschoben. Die Entwickler haben im hauseigenen Blog nun bekannt gegeben, dass es Crossplay geben soll.

Demnach sollt ihr problemlos unter allen Plattformen miteinander spielen können. Außerdem wird es bei Release des DLCs Mechwarrior 5 - Mercenaries: Heroes of the Inner Sphere möglich sein, im Koop mit anderen Mechpiloten zusammen in die Schlacht zu ziehen, die die Erweiterung nicht gekauft haben.

Am 27. Mai 2021, dem Release-Tag des DLCs, wird außerdem ein großes Year-One-Update erscheinen. Neben der Crossplay-Integration wird es das Tutorial der Kampagne optional machen, außerdem bekommt der Story-Modus einen neuen Anfang spendiert. Des weiteren soll es Infanterie-Einheiten im Spiel geben, die Gegner nutzen Sprungpacks, und es gibt Wettereffekte. Beispielsweise soll dichter Nebel eure Sicht erschweren, außerdem wirken sich die Umwelteinflüsse auf die Sensoren eures Mechs aus. Zudem wurde das HUD angepasst und vieles mehr. Alle Änderungen findet ihr in den Quellen verlinkt.

Auch zu Heroes of the Inner Sphere haben sich die Entwickler geäußert. So wird für die Kampagne ein Umfang von 61 Kriegsgebieten und 55 Questlines versprochen. Dazu gesellen sich fünf Karrierepfade, die eigene Missionen mit sich bringen. Außerdem könnt ihr in sieben neue Mech-Gehäuse schlüpfen und es gibt einiges an neuer Ausrüstung, die ihr an euren Stahlkolossen anbringen könnt. Aller weiteren Infos zu Heroes of the Inner Sphere findet ihr ebenfalls in den Quellen.