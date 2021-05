PM: Paul George + PlayStation: Dank dem PG 5 PlayStation 5 Colorway wiedervereint (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Zusammenarbeit an Sneakern mit PlayStation und Nike Basketball war in den letzten Jahren eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich bin dieser Community so dankbar, dass sie mich unterstützt und meine Leidenschaft teilt. Auch ich bin schon mein ganzes Leben lang leidenschaftlicher PlayStation-Fan. Deshalb ist es mir eine Ehre, mein neuestes kreatives Projekt mit meinen Lieblingsmarken vorzustellen: den PG 5 PlayStation 5 Colorway.

Genau wie die PlayStation 5-Konsole ist der PG 5 meine Plattform, um Grenzen neu zu definieren. Deshalb habe ich mir die Gelegenheit, diese beiden Elemente in einer neuen Partnerschaft mit PlayStation zusammenzubringen, nicht entgehen lassen. Die Designer von Nike und PlayStation, darunter Yujin Morisawa – der Künstler hinter dem Design der PS5-Konsole – haben eng zusammengearbeitet, um die Essenz meiner Basketballkünste und den Look der PS5 in dieser einzigartigen Zusammenarbeit zum Leben zu erwecken.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, was ihr dieses Mal vom Design erwarten könnt:

Jedes Paar ist außerdem mit einem speziellen Hangtag ausgestattet, das meiner anhaltenden Partnerschaft mit meiner Lieblingsspielemarke gewidmet ist. Ich hoffe, dass ihr davon genauso begeistert seid, wie ich. Der PG 5 PlayStation 5 Colorway erscheint in ausgewählten Regionen am 14. Mai 2021.