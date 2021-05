Nachfrage nach Gaming-Hardware stieg 2020 um ca. 26 Prozent

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Umsatz mit Gaming-Hardware ist in Deutschland im Jahr 2020 auf über 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung hervor, die der Industrieverband Game in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. 2019 betrug der Wert noch 2,5 Milliarden Euro, was bedeutet, dass wir im Corona-Jahr eine Steigerung von ungefähr 26 Prozent erlebt haben.

Den größten Zuwachs verzeichnete dabei Zubehör für Spiele-PCs etwa Mäuse, Tastaturen und Headsets. Mit Spielekonsolen wurde letztes Jahr in Deutschland ein Umsatz von 650 Millionen Euro erzielt, was ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber 2019 darstellt. Interessant ist auch, dass sich der Trend zu Online-Angeboten wie Xbox Game Pass, Switch Online etc. in den Zahlen widerspiegelt: damit wurde 2020 ein Erlös von etwa 692 Millionen Euro erzielt, circa 50 Prozent mehr als im Vorjahr.