TESO - Blackwood: Bethesda gewährt Vorschau auf das Gefährtensystem

Im Juni 2021 wird mit Blackwood die nächste Erweiterung für das langlebige MMORPG The Elder Scrolls Online (im Test, Note: 8.0) erscheinen. Das neue Kapitel wird als großes Feature ein Gefährtensystem mit sich bringen, das Bethesda in einem Blogeintrag nun genauer beleuchtet hat. Auf euren Reisen durch die Spielwelt könnt ihr nun auf Charaktere treffen, die sich euch anschließen und fortan nicht von eurer Seite weichen. Laut den Entwicklern haben sie ihre eigene Persönlichkeit, Hintergründe und Quests.

Mit dem Gefährtensystem möchten wir euch einzigartige und abenteuerlustige Verbündete präsentieren, mit denen ihr die Welt gemeinsam erleben könnt. Dabei sollt ihr als Team zusammenwachsen und so auch ihre Rolle im Kampf frei nach euren Wünschen anpassen können. Indem ihr euren Gefährten zur perfekten Ergänzung für den eigenen Spielstil schmiedet, kann dieser euch bei Herausforderungen helfen, die so bisher vielleicht gerade so unerreichbar waren, oder für die in dem Moment kein Freund zur Verfügung steht.