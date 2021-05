PM: Players Choice: Votet für das beste neue Spiel im April (Sony Playstation Blog)

PS4

Der April ist vorbei und hat uns einige tolle neue Spiele mitgebracht. Das Players Choice Voting startet nun und wartet auf eure Meinung! Welches neue Spiel hat euch im letzten Monat am Meisten beeindruckt?

Wir lassen die Abstimmung bis Montag, 08:59 Uhr offen – bis dahin solltet ihr gevotet haben. Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wieso eure Wahl gewinnen sollte!

Wie funktioniert die Abstimmung?Am Ende eines jeden Monats eröffnet der PlayStation.Blog eine Umfrage, in der ihr für das beste Spiel aus diesem Monat abstimmen könnt. Kurze Zeit später schließen wir die Umfrage wieder und verkünden den Gewinner auf dem Blog. Der PlayStation Store hebt auch von Zeit zu Zeit die Lieblinge der User hervor.

Was sind die Voting-Kriterien?Das entscheidet ihr! Wenn ihr einem Freund nur ein Spiel aus diesem Monat empfehlen dürftet, welches wäre es? Remastered oder neu veröffentlichte Spiele zählen übrigens nicht. Ehrgeizige, größere Umbauten und Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hingegen schon.

Wie werden die Nominierten ausgewählt? Die Editorial-Teams vom PlayStation.Blog und dem PlayStation Store stellen eine Liste mit den wichtigsten Veröffentlichungen zusammen und packen sie in diese Umfrage. Selbst eingetragene Votings werden akzeptiert.