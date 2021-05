Sunset Overdrive: Sony registriert Rechte des Microsoft-Exklusivtitels

PC XOne

Ein Eintrag beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) zeigt auf, dass Sony sich bei den Markenrechten für Sunset Overdrive (im Test, Note: 8.0) registrieren hat lassen. Das ist aus zwei Gründen spannend: Zum einen erschien der Open-World-Klamauk bisher exklusiv für Microsoft-Systeme. Zuerst wurde es 2014 für die Xbox One veröffentlicht, eine Portierung auf PC erfolgte im Oktober 2018. Zum anderen, weil es sich bei dem Entwickler um Insomniac handelt. Das Studio ist sehr eng mit Sony verbandelt und wurde 2020 auch von dem Playstation-Hersteller übernommen. Zuletzt hat Insomniac die Playstation-Exklusivtitel Spider-Man (im Test, Note: 9.0) und Spider-Man - Miles Morales (im Test, Note: 9.0) veröffentlicht. Aktuell werkelt das Studio an dem PS5-exklusiven Ratchet & Clank - Rift Apart. Die Hauptrechte für Sunset Overdrive liegen auch weiterhin bei Insomniac Games.

Der Eintrag beim USPTO ist natürlich keinerlei Bestätigung, dass Sunset Overdrive für eine Sony-Konsole erscheint. Auch ein Nachfolger ist keinesfalls bestätigt. Trotzdem kann man in der Zukunft sicherlich die Augen offen halten, was Sony mit der Marke vor hat. Sobald es etwas neues gibt werden wir bei GamersGlobal natürlich berichten.