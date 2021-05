E3 2021: Konami sagt Teilnahme ab

Anfang April 2021 hatte die Entertainment Software Association (ESA) bekannt gegeben, dass die Messe E3 in diesem Jahr als rein digitales Event stattfinden wird. Die Liste der Hersteller, die laut ESA teilnehmen werden, umfasste zu diesem Zeitpunkt auch den Namen Konami.

Wie der japanischen Entwickler und Publisher nun aber über Twitter bekannt gab, werde man doch nicht auf der E3 2021 Präsenz zeigen. Konami betont aber, dass sich einige wichtige Projekte in der Entwicklung befinden würden. Im Tweet heißt es wörtlich:

Aufgrund des Timings werden wir nicht bereit sein, etwas auf der diesjährigen E3 zu präsentieren. Wir wollen unseren Fans versichern, dass wir mitten in der Entwicklung einer Reihe von Schlüsselprojekten stecken, seid also gespannt auf einige Updates in den kommenden Monaten. Auch wenn wir in diesem Jahr nicht teilnehmen, haben wir großen Respekt für die ESA [...]. Wir werden die ESA weiter unterstützen und wünschen allen Teilnehmern der diesjährigen Show das Beste.