Xbox Series: Microsoft bringt FPS-Boost für 74 weitere Spiele

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Februar 2021 schaltete Microsoft mit dem FPS-Boost ein Feature für Xbox-Series-Spieler frei, die besonders Fans alter Titel Vorteile bringt. Durch die Technologie können Spiele, die über die Abwärtskompatibilität auf den neuen Konsolen laufen, mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt werden. Die meisten Spiele der Auswahl waren auf 30 fps begrenzt.

Nun hat Microsoft eine ganze Stange neuer Titel mit in das Programm aufgenommen. Insgesamt sollen 74 weitere Titel nun von dem FPS-Boost profitieren. Darunter befinden sich beispielsweise Assassin's Creed Unity, Deus Ex - Mankind Divided, Alien Isolation, Far Cry 5 und Dying Light. Manche Titel können sogar mit 120 Bildern pro Sekunde laufen. Abgesehen von der Framerate gibt es aber keine Anpassungen oder Verbesserungen. Eine vollständige Liste aller aktuell 97 unterstützten Spiele findet ihr in den Quellen. Dort ist auch aufgelistet, ob der Boost nur auf Series X oder auch der Series S zur Verfügung steht und in welcher Bildrate das Spiel zukünftig läuft.