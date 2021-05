PM: Der Xbox Mental Health Awareness Monat: Wie Gaming der Psyche helfen kann (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anlässlich des Mental Health Awareness Month rückt Xbox Stimmen in den Fokus, die Themen rund um psychische Gesundheit und Mental Health in den Fokus stellen. Durch die anhaltende Pandemie und die dadurch hervorgerufene Isolation haben digitale Aktivitäten einen neuen Stellenwert gewonnen – denn sie verbinden Freund*innen, Familien und geliebte Menschen rund um den Globus. Doch Gaming wird nicht nur durch die gebotenen Kontakte so wertvoll. Durch das Erforschen des Einflusses von Videospielen auf die psychische Gesundheit sammeln Wissenschaftler*innen wertvolle Erkenntnisse über die menschliche Psyche. Immer mehr Studien* haben gezeigt, dass Gaming einen echten Nutzen für das psychische Wohlbefinden von Spieler*innen hat. Das Eintauchen in virtuelle Welten hatte dabei die verschiedensten Effekte: von der Linderung von PTBS-Symptomen, über den Ausbau neuer Freundschaften, bis hin zum Abbau von Ängsten.

Auch für mich ist Gaming mittlerweile fester Bestandteil meiner Mental Health-Routine.

Wenn ich mich von der Welt zurückziehen und mich von negativen Einflüssen fernhalten muss, ist das Spielen meine Zuflucht. Gaming erschafft eine Ablenkung und ein Ventil, in das ich meine potenziell destruktive Energie leiten kann. Es ist eine sichere Umgebung, in der ich komplexe Themen erforsche und weiß, dass alles gut wird – egal, was gerade in der realen Welt passiert. Mit meinen Erfahrungen bin ich nicht allein. Viele Gamer*innen weltweit berichten von den positiven Einflüssen, die Gaming auf sie hat.

Eine Xbox-Studie im Rahmen des Xbox Research Accessibility Community Feedback-Programms macht dies auch in Zahlen deutlich. Die Xbox Research Accessibility Community besteht hauptsächlich aus Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen – einer Gruppe, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. 84 Prozent der Befragten geben an, dass sich das Spielen während der Pandemie weitgehend positiv auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Andere Community-Mitglieder geben an, dass das Spielen eine großartige Ablenkung von Stress (82,9 Prozent), emotionalem Stress (63,5 Prozent) und körperlichen Schmerzen (38,6 Prozent) bietet. Viele schildern zudem, dass sie in der Welt der Videospiele mehr Kontrolle haben als im realen Leben (54,1 Prozent). Studien-Teilnehmer*innen nutzen Gaming, um ihr Leben auf vielfältige Weise zu bereichern.

Besonders im Hinblick auf die Pandemie stimmen 71,7 Prozent der Befragten zu, dass Gaming ihnen hilft, sich weniger isoliert zu fühlen. Spielen hilft also auch in schwierigen Zeiten, die Verbindung zu Familie und Freund*innen aufrecht zu erhalten. Überdies geben 71,7 Prozent der Teilnehmer*innen an, das Gaming während der Pandemie ein wichtiger Teil ihrer täglichen Routine ist.

Wir wissen, dass Videospiele für viele Menschen Verbindungen und Kontakt zu Freund*innen herstellen können. Beispielsweise wurden allein von Januar bis März 2021 weltweit mehr als 11 Milliarden Multiplayer-Sessions gespielt. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 3 Milliarden Spieleinladungen verschickt.

Das Ziel von Xbox ist es, fesselnde Spielerlebnisse zu bieten, mit denen Du in andere Welten jenseits des Alltags eintauchst. Wir wissen, dass sich während der Pandemie psychische Probleme bei vielen verschlimmert haben und dass Menschen mehr denn je die Verbindung zueinander brauchen. Wir möchten Euch daher einladen, miteinander zu spielen – sicher und verantwortungsbewusst. Spielt miteinander, habt Spaß, tauscht Euch über gemeinsame Erfahrungen aus und findet jemanden, der vielleicht genau dieselben Herausforderungen zu bewältigen hat.

In der aktuellen Zeit rücken Themen rund um psychische Gesundheit immer mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft. In dieser Zeit wollen wir bei Xbox fesselnde Spielerlebnisse bieten, in denen Du aufregende Welten erkundest und faszinierende Charaktere verkörperst. Zwei unserer Xbox Game Studios-Teams – Double Fine Productions und Ninja Theory – widmen sich besonders intensiv dem Themenkomplex der psychischen Gesundheit, unter anderem durch einzigartiges Gameplay.

Als Hellblade: Senua’s Sacrifice 2017 erschien, erhielt es überwältigende Kritiken – besonders für den Umgang mit psychischen Erkrankungen und die Darstellung von Psychosen. Hellblade ist ein düsterer Fantasy-Titel, der die Reise einer keltischen Kriegerin in das Totenreich Hel erzählt. Auf dieser Reise muss sich die Protagonistin Senua immer wieder ihrer eigenen Psychose stellen. Dominic Matthews, Studioleiter bei Ninja Theory, erzählt: “Es war uns besonders wichtig, dass unsere Darstellung psychischer Gesundheit auf Grundlage von Forschungsergebnissen basiert. Daher arbeitete unser Entwicklerteam sowohl mit Wissenschaftler*innen als auch Betroffenen eng zusammen. In dieser kreativen Partnerschaft trafen sich unsere Designer*innen, Künstler*innen und Audioteams mit Neurowissenschaftler*innen und Menschen, die Erfahrungen mit dem Hören von Stimmen oder dem Sehen von Visionen hatten. Wir sind unglaublich stolz auf die Resonanz, die Hellblade erhalten hat, und freuen uns, von Fans zu hören, wie das Spiel Einfluss auf ihr Leben genommen hat. Mithilfe von Hellblade lernten viele Spieler*innen mehr über psychische Erkrankungen und Betroffene erhielten ein Medium, in dem sie sich wiedererkannten. Das Spiel bot ihnen eine gemeinsame Plattform, auf der sie sich über gemeinsame Erfahrungen austauschen konnten. Bei Ninja Theory ist es Teil unserer Mission geworden, das volle Potenzial von Spielen zu begreifen und zur Bewältigung psychischer Probleme zu nutzen. Dies zeigt sich besonders stark in unserem aktuellen Projekt The Insight Project. Unser Ziel ist es hier, ein mächtiges Werkzeug zu schaffen, das Menschen hilft, ihre Psyche zu verstehen und zu stärken.”

Psychonauts 2 von Double Fine erzählt die Geschichte von Razputin “Raz” Aquato. Als ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher ist er das jüngste Mitglied der internationalen hellseherischen Spionage-Organisation Psychonauts. Mit Hilfe seiner übersinnlichen Fähigkeiten ist Raz in der Lage, in die Köpfe der Menschen einzutauchen, wo er die Dinge aus ihrer Perspektive erlebt und gegen ihre inneren Dämonen kämpft. Obwohl es in erster Linie ein lustiges und unbeschwertes Spiel ist, wird eine tiefgreifendere Botschaft transportiert. So erforscht Raz auch die Gedanken von Menschen, die unter Sucht und Depression leiden. “Viele von uns haben psychische Probleme entweder selbst erlebt oder in ihrem Umfeld wahrgenommen. Mental Health ist also ein Thema, das uns alle beschäftigt”, sagt Tim Schafer, Gründer von Double Fine. “Wir wollten uns dem Thema mit der nötigen Ernsthaftigkeit nähern, denn unser Ziel war ein Spiel, das sowohl Spaß macht als auch Betroffene angemessen repräsentiert. ” Um den Charakter psychischer Probleme zu ergreifen und in Psychonauts 2 zu repräsentieren, arbeitete Double Fine eng mit externen Experten zusammen.

In ihrer Story auf dem Microsoft Blog gehen Dominic Matthews und Tim Schafer weiter auf das Thema ein. Überdies teilen einige Xbox Ambassadors ihre Erfahrungen, wie Videospiele positiven Einfluss auf ihre Psyche haben.

Während des Monats Mai findest Du im Xbox Game Pass eine Auswahl von Spielen, die von der Gaming- und Disability-Community bei Microsoft ausgewählt wurden, weil sie das Bewusstsein rund um Themen der psychischen Gesundheit und Barrierefreiheit schärfen.

Spiele im Xbox Game Pass Spotlight:

Mit dem Xbox Game Pass hast Du nicht nur Zugriff auf eine kuratierte Spielesammlung aus über 100 Titeln, auch Spiele der Xbox Game Studios und ID@Xbox-Titel erscheinen pünktlich zum weltweiten Release im Pass.

Ab dem 17. Mai zeigt Xbox ein spezielles Livestream-Programm, das psychische Gesundheit in den Fokus stellt. Sei dabei und erfahre von Entwickler*innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, wie Gaming die psychische Gesundheit beeinflussen und verbessern kann.

Play. Connect. Impact: Im Xbox Community Hub erfährst Du mehr darüber, wie Xbox sich für Mental Health engagiert und sich bemüht die psychische Gesundheit von Gamer*innen zu schützen und zu fördern.

