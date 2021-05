PM: DER KAMPF UM DIE LETZTE HOFFNUNG DER MENSCHHEIT BEGINNT IM NEUEN RAINBOW SIX® SIEGE EVENT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,3.Mai2021–Ubisoft®gabdas neue zeitlich begrenzte Event fürTomClancy’sRainbow Six SiegeJahr 6 Season 1,Apocalypse, bekannt. Dieses beginnt morgen und wird fürzweiWochen, bis zum 18. Mai, spielbar sein.Apocalypsespielt auf einer post-apokalyptischen Version der Karte Outback, auf der zwei Clans um Hoffnung und Freiheit kämpfen, um das Lebenerneut zu entfachen.

In der Welt vonApocalypseführte die Abhängigkeit der Menschheit von Atomenergie schließlich zum Untergang der Zivilisation und zur Entstehung zweier Clans, The Keepers und TheWarband. Diese Krieger und Aasfresser suchen dieletzteEnergiequelleauf der Erde, welches die Macht besitzt, das Leben auf der Erde wieder wachsen zu lassen.

Der Trailer zum Apocalypse Event kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Im neuen Spielmodus Kanister kämpfen dieSpieler:innenals The Keepers (Verteidiger) oder TheWarband(Angreifer) um dieletzte verbliebeneEnergiequelleauf der Erde. Die Verteidiger können den Kanister, der die Quelleenthält, auf der Karte bewegen, während die AngreiferScanneraktivieren können, umVerteidiger zu lokalisieren. Das Hauptziel der angreifenden Seite ist die Entschärfung des Kanisters, derdie Quelletransportiert. Auf der Seite der Verteidiger müssendie Operatorden Kanister bis die Zeit abläuft schützen, um zu gewinnen.Zusätzlich kann die Runde auch durch die Eliminierung aller Gegner gewonnen werden.Wer wird den Schlüssel zur neuen Zukunft der Menschheit in der Hand halten?

DasApocalypseEvent kommt mit einer eigenen Kollektion von 35 Gegenständen fürFuze,Gridlock, Maverick, Nomad, Twitch, Maestro,Melusi, Rook, Smoke undValkyrie. DieSpieler:innenhaben Zugang zu personalisierten Kopfbedeckungen, Waffen-Skins und Uniformen. Die exklusiven, zeitlich begrenzten Anpassungsgegenstände jedes Operators können als Bundles im Shop-Bereich für 1680 R6-Credits oder über die Apokalypse-Packs für 300 R6-Credits oder 12.500 Ansehen erworben werden.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 70 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of operators inspired by real-world counterintelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.