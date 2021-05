Jetzt Gratis ausprobieren: Die Stunde der Kritiker mit It Takes Two

Eine Kostprobe unserer Abo-Inhalte

Teaser Mit einem Abo sicherst du das Bestehen von GamersGlobal und bekommst dazu viele exklusive Inhalte. Ein Gratis-Beispiel: Die Folge zu It Takes Two aus dem beliebten Format Die Stunde der Kritiker.

Zwei Perspektiven auf den entscheidenden ersten Eindruck

Dir gefällt GamersGlobal? Werde auch du Abonnent!

Auf GamersGlobal sind die meisten Inhalte kostenfrei. Doch für viele unserer aufwändigen Formate benötigst du normalerweise ein Premium-Abo. Dazu zählen unter anderemmit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt oder die Kolumnen von Michael Hengst ( Die Hengst-Chroniken ) und Harald Fränkel ( Fränkel spielt verrückt ). Regelmäßig veröffentlichen wir eine Auswahl unserer Premium-Inhalte frei für alle, damit du dir ein Bild machen kannst, was GamersGlobal dir als Abonnent jeden Monat an zusätzlichen exklusiven Inhalten bietet.Die Stunde der Kritiker gehört zu unseren beliebtesten Formaten. Die erfahrenen Veteranen Heinrich und Jörg (oder auch ein anderes dynamisches Duo) erleben jeder für sich die erste Stunde eines neuen Spiels. Wir präsentieren euch die lustigsten und spannendsten Highlights aus ihren ersten 60 Minuten. Am Ende steht das Urteil der Kritiker: Ist der Auftakt des Spiels zum Davonlaufen oder wollen sie in ihrer Freizeit direkt weiterspielen?von Hazelight () ist ein Geschicklichkeits-Abenteuer, das nur zu zweit spielbar ist. Damit ist also Koop-Zeit in der Stunde der Kritiker angesagt. Jörg und Heinrich erleben zur Abwechslung gemeinsam dieselbe erste Stunde. Die beiden spielen ein in Puppen verwandeltes Ehepaar, das sich zusammenraufen muss, um durch die fantastischen Levels zu kommen. Erweisen sich Jörg und Heinrich hier als Traumpaar oder kommt demnächst eine Folge Die Stunde der Kritiker beim Scheidungsanwalt? Finde es heraus!Das war noch nicht alles, hier findest du weitere Kostproben unserer exklusiven Abo-Inhalte Mit Abo-Stufe "Premium" erhältst du Zugang zu allen Abo-exklusiven Formaten. GamersGlobal lebt vor allem von seinen Abos. Als Abonnent genießt du daher nicht nur viele Vorteile, sondern trägst wesentlich dazu bei, dass die Redaktion weiter Inhalte produzieren kann und auch die Projekte unserer engagierten Community wie die Lesetipps , die Spiele-Checks oder die DU-Galerien weiter auf GamersGlobal eine Heimat finden. Alle Vorteile und Abo-Optionen findest du auf der Abo-Infoseite