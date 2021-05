Xbox Game Pass: Ab Mai mit Red Dead Online, FIFA 21 und Steep

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spiel Aufnahmedatum Plattformen Dragon Quest Builders 2 4. Mai 2021 Xbox & PC FIFA 21 6. Mai 2021 Xbox & PC Outlast 2 6. Mai 2021 Xbox, PC & xCloud Steep 6. Mai 2021 Xbox & xCloud Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster 13. Mai 2021 Xbox & PC Just Cause 4 Reloaded 13. Mai 2021 Xbox, PC & xCloud Psychonauts 13. Mai 2021 Xbox, PC & xCloud Red Dead Online 13. Mai 2021 Xbox & xCloud Remnant - From the Ashes 13. Mai 2021 PC

Microsoft hat wie jeden Monat im hauseigenen Blog bekannt gegeben, um welche Spiele der Xbox Game Pass im Mai erweitert werden soll. Die Auswahl ist genretechnisch bunt gemischt, von Sportspielen über Action-Adventures bis hin zu Aufbautiteln dürft ihr euch als Abonnenten über einiges freuen. In nachfolgender Tabelle findet ihr alle neuen Spiele sowie ihr Aufnahmedatum in den Game Pass und für welche Plattformen sie verfügbar sein werden.Dazu gesellen sich noch ein paar Updates und DLCs, unter anderem fürundAlle Neuzugänge im Game Pass für den Mai findet ihr in den Quellen.