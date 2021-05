Monopolklage gegen Valve von Humble-Bundle-Erfindern eingereicht

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In jüngerer Vergangenheit sind die Anteile von Shop-Betreibern am Erlös von verkauften Spielen öfter in den Fokus geraten. So warb der Epic Games Store aggressiv damit, einen Anteil von 12 Prozent bei Verkäufen im eigenen digitalen Spieleshop zu nehmen und positionierte sich damit gegen Valve, deren Provision im Steam-Store 30 Prozent beträgt. Jüngst kündigte Microsoft an, für PC-Spiele im Microsoft-Store ebenfalls die eigene Provision von 30 auf 12 Prozent zu senken.

30 Prozent gelten auch in den Konsolen-Stores sowie im Google Play Store und im Apple Store auf iOS als Industrie-Standard. Als Epic versuchte mit einem neuen Bezahlsystem für Fortnite auf Mobil-Plattformen den Anteil zu umgehen, eskalierte das bekanntermaßen in einen Gerichtsstreit, der nun seit Monaten ausgetragen wird.

Nun strengt das Studio Wolfire Games eine Sammelklage gegen Steams Monopolstellung an. Der Entwickler ist vor allem dafür bekannt, Humble Bundle ins Leben gerufen zu haben – erst später wurde Humble als separate Firma für die Weiterführung der Spiele-Angebote ausgegründet.

In der Klageschrift führt Wolfire Games an, dass Steam etwa 75 Prozent des PC-Spielemarktes abdecke und seine Vormachtstellung nutze, um die Konkurrenz klein zu halten. Weiter werden die 30 Prozent Gebühren von Steam als "Steuer auf die ganze Industrie" kritisiert.

Die Klage führt unter anderem Electronic Arts Origin Store als Beispiel für gescheiterte Angriffe auf Steams Marktposition auf. Der Publisher wollte zeitweise PC-Spiele exklusiv im hauseigenen Shop anbieten, veröffentlichte diese aber seit vergangenem Jahr wieder auf Steam.

Weiter heißt es, Steam erschwere den Verkauf von Steam-Keys auf anderen Plattformen, da andere Shops nicht zu günstigeren Preisen als denen im Steam Store verkaufen dürften. Werde dagegen verstoßen, behalte sich Steam vor, keine weiten Keys an den entsprechenden Händler zu geben. Laut Klageschrift eine wettbewerbsschädigende Vorgehensweise. Der Vorstoß ist als Sammelklage angelegt, der sich weitere Studios anschließen können. Im jüngsten Wochenschluss-Podcast redeten wir auch über Steams Monopolmacht und über eine umfangreiche GDC-Umfrage unter Entwicklern, bei der unter anderem ganze 97 Prozent der Befragten angaben, mit dem Anteil von 30 Prozent der Plattformbetreiber unzufrieden zu sein.