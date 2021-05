Starbase: Weltraum-Sandbox startet im Juni in den Early Access

PC

Im Mai 2019 hat das Studio Frozenbyte (Trine) mit Starbase einen ambitionierten Weltraum-Baukasten angekündigt. Auf Steam ist nun auch ersichtlich, wann der Titel in den Early Access starten soll. Ab dem 17. Juni 2021 könnt ihr euch in der Vorabphase in die unendlichen Weiten stürzen. Laut den Entwicklern soll Starbase etwa ein bis zwei Jahre im Early Access sein, bevor es final veröffentlicht wird.

In Starbase könnt ihr euch im Weltraum ganz nach eigenem Gusto austoben. Frozenbyte hat extra eine eigene Engine entwickelt, um euch möglichst viele Freiheiten zu ermöglichen. Beispielsweise könnt ihr Raumschiffen und Raumstationen planen und bauen, das Weltall erkunden, müsst Ressourcen zum Craften beschaffen, handeln und auch kämpfen. Im Early Access könnt ihr euch im Orbit eines Planeten austoben, der Umfang soll im Laufe der Zeit natürlich weiter wachsen.